საფრანგეთი მაროკოს გუნდთან თავისი ფეხბურთელთა ნაკრების თამაშისთვის ემზადება, უსაფრთხოების ძალები მზადყოფნაში არიან

წინა გახმაურებულ მატჩებს არეულობა მოჰყვა.
მაროკომ საფრანგეთისგან დამოუკიდებლობა 1956 წელს მოიპოვა და ყოფილ კოლონიურ ქვეყანასთან, სადაც ასობით ათასი მაროკოელი ან მაროკოული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქე ცხოვრობს, ძირითადად გაწონასწორებული ურთიერთობა აქვს.
მაროკოს ეროვნული ნაკრების რამდენიმე წევრი საფრანგეთში დაიბადა და ფრანგულ კლუბებში თამაშობს.
გუნდის კაპიტანი აშრაფ ჰაკიმი ესპანეთში დაიბადა, მაგრამ „პარი სენ-ჟერმენში“ თამაშობს.
2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთის მიერ მაროკოს დამარცხების შემდეგ, ზეიმი ძირითადად მშვიდობიანი იყო.
თუმცა, 9 ივლისს ევროპის დროით 10:00 საათიდან (საქართველოს დროით 00:00 სთ) თამაშის დროს, საფრანგეთის მასშტაბით უსაფრთხოების ძალები მზადყოფნაში იქნებიან.
„მოვუწოდებ ყველას პასუხისმგებლობის გრძნობისკენ. ეს ზეიმად უნდა დარჩეს“, - განუცხადა სპორტის მინისტრმა მარინა ფერარიმ France Info-ს.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნეზმა განაცხადა: „არანაირ არასათანადო საქციელს არ მოვითმენთ“.
საფრანგეთის ხელისუფლებამ პარიზში 30 მაისს, ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პსჟ-ს „არსენალთან“ გამარჯვების შემდეგ 280-ზე მეტი ადამიანი დააკავა არეულობისა და ზიანის მიყენების ბრალდებით.
ფორუმი