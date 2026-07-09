აშშ-ის თავდაცვა: ირანის იერიშს აშშ-ის ბაზებზე ზიანი არ მოუტანია

ირანული რაკეტები და დრონები გადაიტაცეს, ან ვერ მოახერხეს სერიოზული ზიანის მიყენება“, - განაცხადა ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც არ ისურვა
ვინაობის გამხელა და დასძინა, რომ „ამერიკელებს შორის არავინ დაშავებულა“.
ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა 9 ივლისს მეზობელ სპარსეთის ყურის ქვეყნებში აშშ-ის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელეს, მას შემდეგ, რაც აშშ-მ ირანის სამხრეთ სანაპიროს და აღმოსავლეთ პროვინციებს დაარტყა, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა სამკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება.
მანამდე ირანის ძალებმა დაარტყეს ტანკერებს, რომლებსაც
აშშ-ის არმია უწევდა ესკორტირებას ჰორმუზის სრუტეში, ომანის მხარეს, რომლის ტერიტორიული წყლები ერთმანეთს ემიჯნება საზღვაო სატრანსპორტო გზაზე, რომლის გავლით ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის და ისრაელის ომამდე მსოფლიოს ბაზრებზე ნავთობის და გაზის მეხუთედი გადიოდა.
ფორუმი