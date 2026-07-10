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ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

საილუსტრაციო ფოტო: ე.წ. გამშვები პუნქტი
საილუსტრაციო ფოტო: ე.წ. გამშვები პუნქტი

რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. პროკურატურის ინფორმაციით, 3 ივლისს "საზღვრის უკანონო კვეთის" ბრალდებით საქმე აღიძრა საქართველოს მოქალაქე გელა მებონიას წინააღმდეგ.

როგორც დე ფაქტო უწყების ცნობიდან ირკვევა, გელა მებონიამ დანარჩენი საქართველოს მხრიდან "საზღვარი" გალის რაიონის ერთ-ერთ სოფელთან 2 ივლისს გადაკვეთა.

6 ივლისს მებონიას პატიმრობა შეუფარდეს, წინასწარი გამოძიებისთვის საჭირო ვადით.

საქართველოს შესაბამისი უწყებები მომხდარს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან.


სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით:


  • 2025 წლის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საქართველოს 34 მოქალაქე დააკავეს უკანონოდ,
  • ოკუპირებულ აფხაზეთში კი - 40.
  • 2025 წლის დასასრულს უკანონო პატიმრობაში, საერთო ჯამში, საქართველოს 15 მოქალაქე იყო, მათ შორის ის მოქალაქეებიც, რომლებსაც თავისუფლება უკანონოდ რამდენიმე წლით აღუკვეთეს.

ფორუმი

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