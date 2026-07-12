WSJ: ყოფილმა "ვაგნერელებმა" პრიგოჟინის ვაჟის მეთაურობით ნარკოიმპერია შექმნეს ცარ-ში

კერძო სამხედრო კომპანია „ვაგნერის“ ყოფილი დაქირავებული მებრძოლები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში (ცარ), მდინარე უბანგის ზემო წელში დამკვიდრდნენ და იქ შექმნეს ნარკოტიკების იმპერია, რომელსაც ვერ აკონტროლებს კრემლი და რომელთანაც უძლური არიან ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოები. ამის შესახებ The Wall Street Journal იტყობინებასა და ყოფილი დაქირავებული მებრძოლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ვაგნერელებს ხელმძღვანელობს პაველ პრიგოჟინი, „ვაგნერის“ დამფუძნებლის, ევგენი პრიგოჟინის ვაჟი.
ყოფილი ვაგნერელების ბიზნესის ბირთვს წარმოადგენს უკანონო ვაჭრობა ტრამადოლით, ოპიოიდური ტკივილგამაყუჩებლით, რომელიც მაღალი დოზების შემთხვევაში სტიმულატორად მოქმედებს. მას უწოდებენ „ღარიბების კოკაინს“, იტყობინება „The Wall Street Journal“. მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდებული დოზაა 50-100 მგ, „ვაგნერის“ სტრუქტურები ტაბლეტებს 200 მგ-დან დაწყებული დოზებით ავრცელებენ.
მას შემდეგ, რაც ევგენი პრიგოჟინი 2023 წელს დაიღუპა ავიაკატასტროფაში და ჯგუფის ოპერაციების უმეტესი ნაწილი რუსეთის სახელმწიფო უწყებებს გადაეცა, მდინარე უბანგის ზემო წელში დაახლოებით 500 დაქირავებული მებრძოლი დარჩა. ტრამადოლის მეზობელ ქვეყნებში კონტრაბანდა შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს, რაც მათ ხე-ტყითა და ოქროთი უკანონო ვაჭრობის საშუალებას აძლევს. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მიწოდებული ტრამადოლის უმეტესი ნაწილი იწარმოება ინდოეთში, საიდანაც ფარმაცევტული კომპანიები ახორციელებენ მის ექსპორტს კონგოში. ამერიკული გამოცემის ცნობით, იქიდან კონტრაბანდისტებს ნარკოტიკი მდინარეზე უბანგით გადააქვთ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში.
Africa Center for Strategic Studies-ის კვლევის თანახმად, პრიგოჟინის ყოფილმა ორგანიზაციამ ფაქტობრივად დაიმორჩილა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა ეროვნულ არმიასა და ადგილობრივ ბანდებში შეღწევით. რუსი დაქირავებულების გავლენა იმდენად გაიზარდა, რომ ისინი ტრამადოლით ამარაგებენ პრეზიდენტის გვარდიას და ახალგაზრდულ გასამხედროებულ ორგანიზაცია Sharks-ს, რომელიც რეგულარულად აწყობს შეიარაღებულ პატრულირებას ბანგიში და სცემს ოპოზიციის მხარდამჭერებს, განუცხადა გაზეთს, „ვაგნერის“ ყოფილმა დაქირავებულმა მებრძოლმა, რომელიც ამჟამად ევროპაში ცხოვრობს.
Global Initiative-ის ექსპერტები გამოთქვამენ შიშს, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში „ვაგნერის“ პოზიციების გაძლიერებამ შეიძლება გაამწვავოს ქაოსი მეზობელ სუდანში, სადაც რუს მებრძოლებთან კოორდინაციით ამაგრებენ თავიანთ პოზიციებს ამბოხებული „სწრაფი რეაგირების ძალები“.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს „აფრიკული კორპუსი“, რომელიც კერძო სამხედრო კომპანია „ვაგნერისგან“ შეიქმნა, მალიში მოქმედებს. მიმდინარე კვირის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის სამხედროებისა და სამთავრობო არმიის შეტაკებების შესახებ თუარეგების განთავისუფლების ფრონტ „აზავადთან“ და მათ მოკავშირეებთან ჯიჰადისტური დაჯგუფება „ჯამაათ ნუსრატ ალ-ისლამ ვალ-მუსლიმინიდა“.
მალიში 2012 წლიდან სუფევს არასტაბილური პოლიტიკური სიტუაცია. 2020 და 2021 წლების გადატრიალებების შემდეგ ხელისუფლებაში სამხედროები მოვიდნენ ასიმი გოიტას მეთაურობით. მათ რუსეთის „აფრიკული კორპუსი“ ეხმარება. მედიის ცნობით, კორპუსის შემადგენლობაში ორი ათასი ადამიანია, თუმცა მისი ყველა წევრი რუსი არ არის. საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს მონაცემებით, რუსების გარდა, კორპუსში ბელარუსის და რამდენიმე აფრიკული ქვეყნის მოქალაქეებიც აჰყავთ.
ფორუმი