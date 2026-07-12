WSJ: აშშ-მა ეჭვქვეშ დააყენა ისრაელის სადაზვერვო ინფორმაცია ტრამპზე ირანის თავდასხმისთვის მზადების თაობაზე

ვაშინგტონმა დამაჯერებლად არ მიიჩნია ისრაელის მიერ მიწოდებული სადაზვერვო ინფორმაცია ირანის შესაძლო გეგმაზე, რომელიც თითქოს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მკვლელობას ითვალისწინებს, იტყობინება The Wall Street Journal (WSJ) აშშ-ის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით.
გამოცემის ცნობით, ადმინისტრაციის ზოგიერთი წევრი შიშობს, რომ ისრაელი დაზვერვის ინფორმაციას იყენებს, რათა გავლენა მოახდინოს თეთრი სახლის გადაწყვეტილებაზე ირანის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი სამხედრო კამპანიის განახლების შესახებ. წყაროები აღნიშნავენ, რომ იზოლირებული სადაზვერვო მონაცემები მხოლოდ ფრაგმენტულ სურათს იძლევა, ხოლო თეირანს, მათი აზრით, ესმის, რომ ტრამპის მკვლელობის მცდელობა გარდაუვლად გამოიწვევს აშშ-ის მკაცრ სამხედრო პასუხს.
WSJ-ის წყაროები აცხადებენ, რომ ტრამპი კვლავაც დიპლომატიაზე დებს ფსონს, ხოლო ისრაელი, სავარაუდოდ, დაინტერესებულია ირანზე დარტყმების განახლებით და აგრძელებს ახალი სამხედრო სამიზნეების შერჩევას.
თუმცა, მიღებული ინფორმაცია საკმარისად სერიოზული იყო იმისთვის, რომ შეეცვალა აშშ-ის პრეზიდენტის უსაფრთხოების ზომები. გაზეთის ცნობით, თურქეთში ნატოს სამიტის შემდეგ ტრამპი Air Force One-ით გაემგზავრა და არა კატარის მიერ ნაჩუქარი ახალი თვითმფრინავით.
გუშინ ირანის უზენაესმა ლიდერმა მოჯთაბა ხამენეიმ განაცხადა, რომ თეირანი „შურს იძიებს“ მამამისის, აიათოლა ალი ხამენეის, და 28 თებერვალს აშშ-სა და ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად დაღუპული სხვა პირების გამო. ტრამპმა ადრე განაცხადა, რომ მან ბრძანა ირანისკენ მიმართული 1000 რაკეტის სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა მკვლელობის მცდელობის შემთხვევაში.
ამასობაში, Politico იუწყება, რომ აშშ-ის ადმინისტრაციას ეშინია ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ჩაშლის. გამოცემის ცნობით, თუ მოლაპარაკებები ჩაიშლება, ძირითადი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს ვიცე-პრეზიდენტ ჯ. დ. ვენსს, რომელიც თეირანთან დიალოგის მთავარ მოთამაშედ ითვლება.
Politico-ს წყაროები ასევე აღნიშნავენ, რომ მემორანდუმმა ვერ შეძლო მხარეებს შორის ძირითადი უთანხმოებების მოგვარება, პირველ ყოვლისა - ლიბანთან და ჰორმუზის სრუტის კონტროლთან დაკავშირებით.
8 ივლისს აშშ-მა და ირანმა განაახლეს დარტყმების გაცვლა. მათ ერთმანეთი დაადანაშაულეს მემორანდუმის დარღვევაში, რომელსაც ივნისში მოეწერა ხელი სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის მზადების მიზნით. ირანის პარლამენტის სპიკერმა, მოჰამედ ბაგერ ღალიბაფმა, ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ შეთანხმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში აშშ-ს „საფასურის გადახდა“ მოუხდება.
ფორუმი