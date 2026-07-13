მოსკოვი, ნავთობის ბაზა სტავროპოლის მხარეში - რუსეთზე დრონებით შეტევა იყო

რუსეთის სტავროპოლის მხარის გუბერნატორ ვლადიმირ ვლადიმიროვის ტელეგრამ-არხზე 13 ივლისს გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობით, დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა დასახლება ვიაზნიკიში მდებარე სამრეწველო ზონის ტერიტორიაზე. გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ობიექტი იწვის.
დამოუკიდებელი რუსული გამოცემის, ASTRA-ს ცნობით, დრონებით დარტყმა იყო ნავთობის ბაზაზე, რომელიც რკინიგზის მახლობლად მდებარეობს. მისგან 1,2 კილომეტრშია კიდევ ერთი ნავთობის ბაზა, რომელსაც უკრაინის ძალებმა 9 ივლისს დაარტყეს.
აფეთქებები იყო მოსკოვის შემოგარენში. მოსკოვის მერის, სერგეი სობიანინის ტელეგრამ-არხზე შუაღამიდან დილის ექვს საათამდე გამოქვეყნებული მოკლე ცნობების მიხედვით, საერთო ჯამში მოიგერიეს მოსკოვისკენ მიმართული 40-მდე დრონი და „ნამსხვრევების ჩამოცვენის ადგილებში მუშაობენ საგანგებო სამსახურების სპეციალისტები“. სობიანინს არც კონკრეტული ადგილები დაუსახელებია და არც შედეგები.
ASTRA-ს ცნობით, ერთ-ერთი დრონი სახლს მოხვდა მოსკოვის ოლქის ქალაქ სოლნეჩნოგორსკში.
13 ივლისს დილით მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა დაადასტურა, რომ სოლნეჩნოგორსკში დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი, დაშავდა ორი ადამიანი. ვორობიოვის მიერ სოციალური ქსელებით გაავრცელებული ცნობით, ისტრაში დაიღუპა სამი და დაშავდა სამი ადამიანი, ხანძარი გაუჩნდა ხუთ კერძო სახლს. გუბერნატორის თანახმად, საჰაერო თავდაცვამ მოსკოვის ოლქში 81 დრონი მოიგერია. რუსეთის ხელისუფლება, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი დრონების რაოდენობას.
უკრაინას რუსეთზე დღევანდელი შეტევის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები ინტენსიურად უტევენ სამხედრო ობიექტებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, ნავთობის ტერმინალებს და ტრანსპორტირების მარშრუტებს რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში.
- რუსეთის რეგიონების გასამართ სადგურებზე ბენზინის და დიზელის საწვავის გაყიდვა შეზღუდეს, ან შეწყვიტეს, ანექსირებულ ყირიმში კი სრული დეფიციტი შეიქმნა.
უკრაინის პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებსა და რაიონებზე რუსეთის ყოველდღიურ დარტყმებზე და მიზანია რუსეთის სახელმწიფო სისტემა დააზიანონ, ომის გაგრძელების შესაძლებლობები შეუზღუდონ და ომის შეწყვეტა აიძულონ.
ფორუმი