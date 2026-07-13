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Space X-მა სომხეთს Starlink-ის 53 მოწყობილობა გადასცა საჩუქრად - სომხეთის მინისტრი

Space X-ს, ჯამში, ქვეყნისათვის Starlink-ის 110 მოწყობილობა აქვს გადაცემული.
Space X-ს, ჯამში, ქვეყნისათვის Starlink-ის 110 მოწყობილობა აქვს გადაცემული.

სომხეთის მაღალტექნოლოგიური მრეწველობის მინისტრის ცნობით, ამერიკულმა კომპანია Space X-მა სომხეთს „სტარლინკის“ (Starlink) - გლობალური სატელიტური ინტერნეტსისტემის - კიდევ 56 ტერმინალი გადასცა.

სომხეთის მაღალტექნოლოგიური მრეწველობის მინისტრმა მხიტარ ჰაირაპეტიანმა Facebook-პოსტში ხაზი გაუსვა, რომ ეს კომპანია „სტარლინკის“ საჩუქარია სომხეთისადმი.

Space X-ს, ჯამში, ქვეყნისათვის Starlink-ის 110 მოწყობილობა აქვს გადაცემული.

მინისტრის თქმით, აღჭურვილობა სომხეთის მთავრობას მაღალტექნოლოგიური მრეწველობის სამინისტროსა და ამერიკულ კომპანია Starlink-ს შორის მოლაპარაკებების შედეგად გადაეცა.

„ეს მოწყობილობები ხელს შეუწყობს საიმედო და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფას კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს ეფექტური რეაგირებისთვის“, - წერს ჰაირაპეტიანი 11 ივლისს გამოქვეყნებულ პოსტში.

მისივე ცნობით, ტექნიკა უკვე ჩავიდა სომხეთში და გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის გადასაცემად.

SpaceX-ის Starlink-ის თანამგზავრული ინტერნეტი სომხეთში გასული წლის მარტის ბოლოდან არის ხელმისაწვდომი.

ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა რუსეთის ჯარებს Starlink-ის ტერმინალებზე წვდომის შესაძლებლობა შეუზღუდა, თუმცა რუსეთი მაინც ახერხებდა ტერმინალების მესამე ქვეყნებში შეძენას.

უკრაინამ SpaceX-თან თანამშრომლობით მიმართა ზომებს რუსი სამხედროებისთვის Starlink-ის დასაბლოკად.

ფორუმი

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