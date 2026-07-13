Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

IX-X საუკუნეების მონასტრის ტერიტორიაზე უნებართვო კელიების მშენებლობა შეჩერდა - სააგენტო

ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე უნებართვო სამუშაოები მიმდინარეობდა.
ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე უნებართვო სამუშაოები მიმდინარეობდა.

კულტურის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო აცხადებს, რომ უშგულში, IX-X საუკუნეებში აშენებული ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე კელიების უნებართვო მშენებლობა შეჩერებულია. უწყების ცნობით, „მშენებლობა სააგენტოს გაფრთხილების საფუძველზე შეჩერებულია“.

„აღსანიშნავია, რომ უშგულში, ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე კელიების სამშენებლო სამუშაოები ხორციელდებოდა“, - აცხადებს სააგენტო, თუმცა არ აღნიშნავს, ვინ აწარმოებდა სამშენებლო პროცესს ისტორიული ძეგლის ტერიტორიაზე.

დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 8 ივლისს „ჩაიხანამ“ გამოაქვეყნა სტატია, რომლითაც ირკვეოდა, რომ უშგულში, სოფელ ჟიბიანის ზემოთ მდებარე IX-X საუკუნეების ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე უნებართვოდ მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები. ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ სააგენტომ განაცხადა, რომ საკითხის შესწავლა დაიწყო.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG