IX-X საუკუნეების მონასტრის ტერიტორიაზე უნებართვო კელიების მშენებლობა შეჩერდა - სააგენტო

„აღსანიშნავია, რომ უშგულში, ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე კელიების სამშენებლო სამუშაოები ხორციელდებოდა“, - აცხადებს სააგენტო, თუმცა არ აღნიშნავს, ვინ აწარმოებდა სამშენებლო პროცესს ისტორიული ძეგლის ტერიტორიაზე.
დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 8 ივლისს „ჩაიხანამ“ გამოაქვეყნა სტატია, რომლითაც ირკვეოდა, რომ უშგულში, სოფელ ჟიბიანის ზემოთ მდებარე IX-X საუკუნეების ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე უნებართვოდ მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები. ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ სააგენტომ განაცხადა, რომ საკითხის შესწავლა დაიწყო.
ფორუმი