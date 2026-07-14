უკრაინის თავდაცვის ძალებმა კრასნოდარში დაარტყეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას

რუსეთის კრასნოდარის მხარის ხელისუფლებამ დაადასტურა მანამდე სოციალური ქსელებით გავრცელებული ცნობები, რომ 14 ივლისს უკრაინული დრონებით შეტევა იყო დაბა აფიპსკიში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე.
კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით, ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა.
- აფიპსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთის სამრეწველო-საფინანსო ჯგუფის, „საფმარის“ შემადგენლობაშია და საჯარო წყაროების თანახმად, მისი საწარმოო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით შვიდი მილიონი ტონაა.
- აფიპსკის ქარხანას, რომელიც დიზელის საწვავს, ბენზინს, მაზუთს და სხვა ნავთობპროდუქტებს აწარმოებს, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ადრეც არაერთხელ დაარტყეს, მათ შორის 2026 წლის ივნისში.
14 ივლისს უკრაინული დრონებით შეტევა იყო რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ სალავატში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა „გაზპრომნეფტეხიმ სალავატზეც“.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები ინტენსიურად უტევენ სამხედრო ობიექტებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, ნავთობის ტერმინალებს და ტრანსპორტირების მარშრუტებს რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში.
- რუსეთის რეგიონების გასამართ სადგურებზე ბენზინის და დიზელის საწვავის გაყიდვა შეზღუდეს ან შეწყვიტეს, ანექსირებულ ყირიმში კი სრული დეფიციტი შეიქმნა.
- რუსეთის ხელისუფლება ამ შეტევებს „ტერორისტულს“ უწოდებს.
- უკრაინის პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებსა და რაიონებზე რუსეთის ყოველდღიურ დარტყმებზე და მიზანია რუსეთის სახელმწიფო სისტემა დააზიანონ, ომის გაგრძელების შესაძლებლობები შეუზღუდონ და ომის შეწყვეტა აიძულონ.
ფორუმი