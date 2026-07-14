უკრაინამ დაადასტურა დარტყმა რუსეთის ორ მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 14 ივლისს დღისით დაადასტურა, რომ თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ტერიტორიაზე დაარტყეს ორ მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას - კრასნოდარის მხარის დაბა აფიპსკიში მდებარე ქარხანას და ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ სალავატში მდებარე „გაზპრომნეფტეხიმ სალავატს“.
უკრაინის გენშტაბის თანახმად, ორივე ქარხანა ჩართულია რუსული არმიის მომარაგებაში. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, დარტყმების შედეგად დაფიქსირებულია ხანძრები, სხვა შედეგები კი დაზუსტების ეტაპზეა.
14 ივლისს დილით კრასნოდარის მხარის ოპერატიულმა შტაბმა განაცხადა, რომ უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად აფიპსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. ბაშკირეთის რესპუბლიკის მეთაურმა რადიი ხაბიროვმა დაადასტურა დრონებით შეტევა ქალაქ სალავატის სამრეწველო ზონაზე და „ჩამოგდებული უპილოტოების ნამსხვრევებით გამოწვეული დაკვამლიანება”, თუმცა კონკრეტული ობიექტი არ დაუსახელებია.
უკრაინის არმიის სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობამ 14 ივლისს განაცხადა, რომ „გაზპრომნეფტეხიმ სალავატზე“ დარტყმა „წარმატებული" იყო და წინასწარი მონაცემებით, დაზიანებულია ნავთობის პირველადი გადამუშავების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დანადგარი და სხვა საწარმოო სიმძლავრეები.
უკრაინის სპეცოპერაციების ძალების თანახმად, ეს იყო ბენზინის ბოლო მსხვილი მწარმოებელი, რომელზეც 2026 წელს იერიში არ მიუტანიათ.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები ინტენსიურად უტევენ სამხედრო ობიექტებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, ნავთობის ტერმინალებს და ტრანსპორტირების მარშრუტებს რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში.
- რუსეთის რეგიონების გასამართ სადგურებზე ბენზინის და დიზელის საწვავის გაყიდვა შეზღუდეს ან შეწყვიტეს, ანექსირებულ ყირიმში კი სრული დეფიციტი შეიქმნა.
- რუსეთის ხელისუფლება ამ შეტევებს „ტერორისტულს“ უწოდებს.
- უკრაინის პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებსა და რაიონებზე რუსეთის ყოველდღიურ დარტყმებზე და მიზანია რუსეთის სახელმწიფო სისტემა დააზიანონ, ომის გაგრძელების შესაძლებლობები შეუზღუდონ და ომის შეწყვეტა აიძულონ.
სააგენტო Bloomberg-მა 13 ივლისს დაწერა, რომ უკრაინის შეტევების შედეგად რუსეთში ნავთობის გადამუშავება ბოლო 21 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ დონეზეა. ივლისის დასაწყისიდან რუსეთის ქარხნები დღე-ღამეში გადაამუშავებენ საშუალოდ 3,91 მილიონ ბარელ ნავთობს, რაც 2005 წლის მარტის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
ფორუმი