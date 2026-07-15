აშშ-ის სენატში წარდგენილია განახლებული კანონპროექტი რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ

რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაძლიერების კანონპროექტის ავტორი ამერიკელი სენატორის, რესპუბლიკელი ლინდსი გრემის გარდაცვალების შემდეგ სენატორების ჯგუფმა კანონპროექტის განახლებული ვერსია წარმოადგინა.
14 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ განახლებული კანონპროექტი, რომელსაც ხელს აწერს 26 რესპუბლიკელი და დემოკრატი სენატორი, თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით შერბილებულია.
მაგალითად, ითვალისწინებს არა 500%-იანი, არამედ 100%-იანი გადასახადის დაწესებას იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან ყიდულობენ ყველაზე მეტ ნავთობს და გაზს.
სააგენტო Reuters-ი სენატორების თანაშემწეებზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსული ნავთობის ხუთი უმსხვილესი იმპორტიორია: ჩინეთი, ინდოეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აზერბაიჯანი, ხოლო გაზის: ჩინეთი, საფრანგეთი, იაპონია, უნგრეთი და ბელგია.
კანონპროექტის ახალი ვარიანტი ტარიფებისგან ათავისუფლებს ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთისგან ყიდულობენ მოხმარებული ნავთობისა და გაზის 15%-ზე ნაკლებს. ახალი ვერსია პრეზიდენტს უტოვებს უფლებას, არ შემოიღოს სანქციები, თუ მისი ადმინისტრაცია გადაწყვეტს, რომ ეს აშშ-ის ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
კანონპროექტი ითვალისწინებს სანქციების გაფართოებასაც რუსეთის საფინანსო ინსტიტუტების, მსხვილი ენერგოპროექტებისა და ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ.
კანონპროექტის ინიციატორი სენატორები დოკუმენტის სწრაფად მიღებას ემხრობიან და აცხადებენ, რომ ეს იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება ლინდსი გრემის ხსოვნის უკვდავსაყოფად.
გრემი-ბლუმენტალის კანონპროექტი
სენატორი ლინდსი გრემი 11 ივლისს გარდაიცვალა 71 წლის ასაკში. ის უკრაინის აქტიური მხარდამჭერი იყო. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე სენატორი გრემი კიევში იმყოფებოდა და პრეზიდენტ ზელენსკის შეხვდა.
ლინდსი გრემმა დემოკრატ სენატორ რიჩარდ ბლუმენტალთან ერთად პირველად 2025 წლის აპრილში წარმოადგინა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას, თუ ის უკრაინაში საომარ მოქმედებებს არ შეწყვეტს. თავდაპირველი ვარიანტით, 500%-იანი გადასახადი უნდა შემოეღოთ იმპორტზეც იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან ყიდულობენ ნავთობს, გაზს და ზოგიერთ სხვა პროდუქტს.
სენატორები კანონპროექტით გათვალისწინებულ ზომებს „ჯოჯოხეთურ სანქციებს“ უწოდებდნენ.
კონგრესში კენჭისყრა არაერთხელ გადაიდო. წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის ხელმძღვანელები ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იმას ასახელებდნენ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი სამშვიდობო მოლაპარაკებებით ცდილობს რუსეთის დათანხმებას უკრაინაში ომის შეწყვეტაზე.
2026 წლის 10 ივლისს კიევში ვიზიტისას სენატორმა გრემმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მუშაობის შედეგად მიღწეულია შეთანხმება კანონპროექტის ისეთ ვარიანტზე, რომელსაც მხარს თეთრი სახლიც დაუჭერს და შესაბამისად, პროექტი კანონად იქცევა.
ტრამპის პოზიცია
14 ივლისს თეთრ სახლში ერაყის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, თუ კონგრესი კანონპროექტს მიიღებს, მოაწერს თუ არა ხელს.
დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ ლინდსი გრემს ეს ძალიან უნდოდა. აშშ-ის პრეზიდენტმა არ გამორიცხა, რომ კანონპროექტს დაემატება სანქციები ირანის და მის მიერ მხარდაჭერილი ჰეზბოლას წინააღმდეგ.
ფორუმი