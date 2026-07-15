ირანში აშშ-ის დარტყმების ახალი სამიზნე იყო კუნძული დიდი ტომბი

აშშ-ის სამხედრო ძალებმა ირანის სამიზნეებზე დარტყმების კიდევ ერთი რაუნდი დაასრულეს და განაცხადეს, რომ ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიებზე ათობით სამხედრო სამიზნე გაანადგურეს. აშშ-ის ცენტრალური სარდლობის (CENTCOM) ცნობით, სამიზნეებს შორის იყო კუნძულ დიდ ტომბზე რაკეტების შესანახი ადგილები და გამშვები დანადგარები, ასევე სანაპირო დაცვის სისტემები. დარტყმების გამოცხადებული მიზანი იყო, კიდევ უფრო შეზღუდოს ირანის შესაძლებლობები, ხელი შეუშალოს ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლას. აშშ-ის სამხედროებმა უარყვეს ირანის ბრალდებები მარცვლეულის შესანახ ობიექტზე დარტყმის შესახებ.
CENTCOM-მა ასევე განაცხადა, რომ 14 ივლისს ირანის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადის ხელახლა დაწესების შემდეგ, აშშ-ის ჯარებმა შეაჩერეს ორი გემი, რომლებიც ბლოკადის დარღვევას ცდილობდნენ.
ირანის წინააღმდეგ დარტყმების წინა რაუნდი 14-15 ივლისის ღამეს მოხდა, რაც დარტყმების მეოთხე ღამე იყო. ირანმა, თავის მხრივ, იორდანიაზე, ბაჰრეინსა და ქუვეითზე მიიტანა იერიში.
თეირანი და მისი იემენელი მოკავშირეები, „ანსარ ალაჰის“ (ჰუთების) დაჯგუფება, რომელიც დედაქალაქ სანას აკონტროლებს, ოთხშაბათს დაიმუქრნენ, რომ აშშ-ის დარტყმების გაგრძელების შემთხვევაში რეგიონში დამატებით სავაჭრო მარშრუტებს გადაკეტავენ. საქმე ეხება პირველ რიგში წითელ ზღვას და ბაბ ელ-მანდების სრუტეს, რომელიც მას მსოფლიო ოკეანესთან აკავშირებს. ამჟამად ამ სრუტეში, რომლის სანაპირო ზოლსაც ნაწილობრივ ჰუთები აკონტროლებენ, გლობალური ნავთობის დაახლოებით 7%-ს გადის. ჰორმუზის სრუტეში არსებულ კრიზისთან ერთად, სადაც ირანის დარტყმების საფრთხის გამო გადაზიდვები კვლავ შეზღუდულია, ბაბ ელ-მანდების სრუტის დახურვას შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდეს გლობალურ ბაზარზე, რაც ნავთობის ფასების მკვეთრ ზრდას გამოიწვევს, აღნიშნავენ ანალიტიკოსები.
აშშ-ც და ირანიც ერთმანეთს ადანაშაულებენ გასულ თვეში მიღწეული შეთანხმებების დარღვევაში. არცერთ მხარეს ოფიციალურად ჯერ არ გამოუცხადებია მათი სრული გაუქმება.
ფორუმი