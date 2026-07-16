ირანი ჰუთებს წითელი ზღვის კარიბჭის დახურვას ურჩევს, თუ აშშ ელექტრომომარაგების ქსელს დაარტყამს

ირანმა იემენის ჰუთების მოძრაობას მოუწოდა, მზად იყვნენ ნავთობის წითელი ზღვის მარშრუტის გადაკეტვისთვის, თუ შეერთებული შტატები ირანის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას დაარტყამს, - განუცხადა ხუთშაბათს სამმა წყარომ Reuters-ს, რაც გლობალური ენერგომომარაგებისთვის ახალ, ძლიერ საფრთხეს წარმოადგენს.
ეს იდეა განიხილეს ისლამური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობაში და გზავნილი ირანის მოკავშირე ჰუთებს გადაეცათ, განაცხადა ორმა მაღალი რანგის ირანულმა წყარომ და ამ საკითხში გათვითცნობიერებულმა რეგიონულმა წყარომ, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა.
წყაროების ცნობით, ჰუთებს ცოტა ხნის წინ აცნობეს თეირანის მოთხოვნის შესახებ, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი თქმულა.
მათ არ დაუკონკრეტებიათ დამატებითი დეტალები იმის შესახებ, თუ როგორ გადაეცათ ეს მოთხოვნა ან მოხდა თუ არა ეს აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მიერ სამშაბათს ირანის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმის მუქარის შემდეგ.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ჰუთების დაჯგუფების წარმომადგენელს Reuters-ის მოთხოვნაზე პასუხი დაუყოვნებლივ არ გაუციათ.
ჰუთებთან დაახლოებული წყაროს ცნობით, დაჯგუფებამ დაასრულა გემებზე თავდასხმის მზადება რაკეტებისა და დრონების განლაგებით ბაბ ელ-მანდების სრუტესთან, წითელი ზღვის კარიბჭესთან, იემენის მაღალმთიანეთში, რომელიც ჰოდეიდასა და ადენის ყურეს გადაჰყურებს, და დაწყების ბრძანებას ელოდება.
წითელი ზღვისა და მისი ბაბ ელ-მანდების კარიბჭის ნებისმიერი ჩაკეტვა გაამწვავებს ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის დახურვით გამოწვეულ მსოფლიო ენერგეტიკულ კრიზისის.
რადგან ჰორმუზის სრუტე უკვე ჩაკეტილია, ჰუთების მიერ წითელ ზღვაში გემებზე ან ნავსადგურებზე ნებისმიერი თავდასხმა ერთდროულად შეაფერხებს ნავთობის ექსპორტის ახლო აღმოსავლეთის ორ მთავარ მარშრუტს.
ფორუმი