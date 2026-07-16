„რეპატრიაციასთან დაკავშირებული ძალისხმევების შედეგად, უკრაინაში დააბრუნეს 501 დაღუპულის ცხედარი, რომლებიც, რუსული მხარის თქმით, შესაძლოა უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეებს ეკუთვნოდეთ“, - განაცხადეს კიევის სამხედრო ტყვეთა ცენტრში. წითელი ჯვარი ხელს უწყობდა გაცვლის ამ პროცესს, განაცხადეს იქ.
უკრაინის უწყების ცნობით, გამომძიებლები და სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტები ახლა ნეშტების იდენტიფიცირებას მოახდენენ.
რუსეთმა 31 ჯარისკაცის ცხედარი მიიღო, უთხრა რუსმა კანონმდებელმა შამსაილ სარალიევმა საინფორმაციო სააგენტო RBC-ს.
2022 წელს, უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ, ტყვეებისა და დაღუპული მებრძოლების ცხედრების გაცვლა მოსკოვსა და კიევს შორის კონტაქტის მცირერიცხოვან სფეროებს შორის ერთ-ერთია.
უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთიდან, სავარაუდოდ, თავისი დაღუპული ჯარისკაცების 501 ცხედარი მიიღო
უკრაინამ რუსეთიდან 501 ცხედარი მიიღო, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაღუპული ჯარისკაცების ცხედრებია, განაცხადა 16 ივლისს ხელისუფლებამ. ეს დაპირისპირებულ ქვეყნებს შორის იშვიათი თანამშრომლობის შედეგია.
„რეპატრიაციასთან დაკავშირებული ძალისხმევების შედეგად, უკრაინაში დააბრუნეს 501 დაღუპულის ცხედარი, რომლებიც, რუსული მხარის თქმით, შესაძლოა უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეებს ეკუთვნოდეთ“, - განაცხადეს კიევის სამხედრო ტყვეთა ცენტრში. წითელი ჯვარი ხელს უწყობდა გაცვლის ამ პროცესს, განაცხადეს იქ.
ფორუმი