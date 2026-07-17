ენდი ბერნჰემი ბრიტანეთის ლეიბორისტულ პარტიას ჩაუდგა სათავეში და ის პრემიერ-მინისტრი გახდება

ბრიტანეთის მმართველი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად დაინიშნა ენდი ბერნჰემი. 20 ივლისს ის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შეცვლის კირ სტარმერს. ამის შესახებ 17 ივლისს გამოაცხადეს ლეიბორისტული კონფერენციაზე.
როგორც მოსალოდნელი იყო, ბერნჰემი პარტიის ლიდერობის პრაქტიკულად ერთადერთი კანდიდატი იყო გასულ თვეში სტარმერის გადადგომის შემდეგ. მან 379 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. სხვამ ვერავინ ვერ მოაგროვა საკმარისი ხმები ბერნჰემთან დასაპირისპირებლად. ამრიგად, მანჩესტერის ყოფილი მერი ლეიბორისტული პარტიის ახალ ლიდერად გამოცხადდა.
ენდი ბერნჰემი, წარსულში დეპუტატი და კაბინეტის წევრი, დიდი ხნის განმავლობაში რჩებოდა თემთა პალატის გარეთ, როცა ის მანჩესტერის მერი იყო. სტარმერის პოპულარობის მკვეთრი კლებისა და ლეიბორისტების წლევანდელ ადგილობრივ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ, ლეიბორისტული პარტიის ბევრმა წევრმა ბერნჰემის განხილვა დაიწყო პრემიერ-მინისტრობის პოტენციურ კანდიდატად. ამისათვის მას თემთა პალატაში არჩევა სჭირდებოდა, რაც მან გააკეთა კიდეც - ივნისში გამართულ არჩევნებში მან დაამარცხა ოპოზიციური რეფორმების პარტიის კანდიდატი. რამდენიმე დღის შემდეგ სტარმერმა თანამდებობა დატოვა, რამაც ბერნჰემს გზა გაუხსნა მის შემცვლელად.
თავის გამოსვლაში მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც სტარმერზე უფრო მემარცხენედ ითვლება, განაცხადა, რომ მას სურს ფრაქციული დაპირისპირების დასრულება და თავის კაბინეტში ლეიბორისტული პარტიის ყველა ფრაქციის წარმომადგენლებს დანიშნავს. მან აღნიშნა, რომ მისი კაბინეტის მთავარი მიზანი იქნება სულ უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივ დონეზე უფლებამოსილებების გაზრდა. ახალი კაბინეტი, სავარაუდოდ, გააგრძელებს სტარმერის მთავრობის ხაზს უკრაინის მხარდაჭერის საკითხში.
ფორუმი