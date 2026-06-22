კირ სტარმერი ტოვებს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას

კირ სტარმერი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ტოვებს. მან გადაწყვეტილება 22 ივნისს გამოაცხადა. სტარმერი ტოვებს მმართველი ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარის პოსტსაც.
სტარმერმა გადაწყვეტილება ოფიციალურად აცნობა დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამეს.
გადადგომის შესახებ კირ სტარმერის გადაწყვეტილება უკავშირდება მისი და ლეიბორისტების რეიტინგის შემცირებას.
22 ივნისს ლონდონში, პრემიერის რეზიდენციასთან გამართულ ბრიფინგზე სტარმერმა ხაზი გაუსვა, რომ ლეიბორისტულ პარტიაში არსებობდა შეკითხვა, საუკეთესო კანდიდატი იქნებოდა თუ არა მომავალი არჩევნებისთვის პარტიის ხელმძღვანელობისთვის.
კირ სტარმერის განცხადებითვე, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას პირველ ადგილზე დიდი ბრიტანეთი იდგა.
- კირ სტარმერი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი 2020 წელს გახდა.
- გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დაიკავა 2024 წლის ივლისში მას შემდეგ, რაც ოპოზიციაში მყოფმა ლეიბორისტებმა საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატორები დაამარცხეს.
ლეიბორისტულ პარტიას და მთავრობას შესაძლოა, სათავეში ჩაუდგეს მანჩესტერის ყოფილი მერი ენდი ბერნემი, რომელმაც გასულ კვირაში დამაჯერებლად გაიმარჯვა მეიკერფილდის ოლქიდან პარლამენტის დეპუტატის რიგგარეშე არჩევნებში.
ფორუმი