ზელენსკი: უკრაინამ ენგელსის ავიაბაზაზე გაანადგურა რუსეთის სტრატეგიული ბომბდამშენი ტუ-95

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების დარტყმების შედეგად განადგურებულია რუსული სტრატეგიული ბომბდამშენი ტუ-95 ქალაქ ენგელსში, სადაც მდებარეობს რუსეთის ავიაბაზა.
„ჩვენი სამხედროების მადლიერი ვარ სიზუსტისთვის. კვლავ წარმატება მოიტანა ამ ომში რუსეთის წინააღმდეგ შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა. კერძოდ, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ენგელსში განადგურებულია სამხედრო თვითმფრინავი ტუ-95, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რუსეთის სარაკეტო დარტყმებისთვის გამოიყენებოდა. ჩვენი სახელმწიფო საზღვრიდან მანძილი 800 კილომეტრია. ჩვენ სამართლიანად და აქტიურად ვიცავთ თავს,“ დაწერა ზელენსკიმ სოცქსელში.
„ასევე უკრაინის თავდაცვის ძალების მიერ დარტყმები განხორციელდა რუსეთის ნავთობის დარგის ობიექტებისა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე გარკვეული სამიზნეების წინააღმდეგ. ჩვენ რუსეთს ვუზრდით ჩვენი სახელმწიფოსა და ხალხის წინააღმდეგ აგრესიის ღირებულებას,“ დასძინა ზელენსკიმ.
რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს ამ ცნობაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
ფორუმი