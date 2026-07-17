ევროკავშირმა რუსეთს მოუწოდა, ცნოს 2014 წელს Malaysia Airlines-ის სამგზავრო Boeing-ის ჩამოგდებისთვის პასუხისმგებლობა

ევროკავშირმა განცხადება გაავრცელა 2014 წელს უკრაინაში ჩამოგდებული Malaysia Airlines-ის Boeing 777-ის ჩამოგდებიდან მეთორმეტე წლისთავთან დაკავშირებით. „ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, აღიაროს თავისი პასუხისმგებლობა ამ ტრაგედიაზე და სრულად ითანამშრომლოს სამართლიანობის უზრუნველყოფის მცდელობებში“, ნათქვამია პრესრელიზში, რომელიც პარასკევს, 17 ივლისს გამოქვეყნდა.
ევროკავშირი მიესალმა ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს 2025 წლის 9 ივლისის და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) საბჭოს 2025 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებებს, „რომელთა თანახმადაც, რუსეთის ფედერაცია პასუხისმგებელია MH17 რეისის ჩამოგდებისა და თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის დაღუპვისთვის“. „ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ ასევე დაადანაშაულა რუსეთის ფედერაცია მსხვერპლთა უახლოესი ნათესავებისთვის ამ მოვლენებით მიყენებული დამატებითი ტანჯვის გამო“, ხაზგასმით აღნიშნეს ბრიუსელში.
განცხადებაში ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოსა და ICAO-ს გადაწყვეტილებები მოხსენიებულია „მნიშვნელოვან ნაბიჯებად“, რომლებიც MH17 რეისის ყველა მსხვერპლის, მათი ოჯახებისა და ახლობლების ინტერესებიდან გამომდინარე სიმართლის, სამართლიანობისა და პასუხისმგებლობის დადგენისკენ არის გადადგმული“.
რუსეთის ფედერაცია პასუხისმგებელია MH17 რეისის ჩამოგდებისთვის და არღვევს საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ კონვენციას (ჩიკაგოს კონვენცია). ICAO-ს საბჭომ ეს დასკვნა 12 მაისს გამოიტანა, რითაც გადაწყვეტილება მიიღო ნიდერლანდისა და ავსტრალიის მიერ 2022 წელს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ შეტანილ საქმეზე, რომელიც 2014 წლის ივლისში დონბასის თავზე Boeing 777-ის ჩამოგდებას ეხებოდა. საბჭომ გადაწყვეტილება ნიდერლანდისა და ავსტრალიის სასარგებლოდ მიიღო ხმათა დიდი უმრავლესობით.
2022 წლის ნოემბერში ჰააგის რაიონულმა სასამართლომ რუსეთის ორი მოქალაქე - თვითგამოცხადებული „დონბასის სახალხო რესპუბლიკის“ ყოფილი „თავდაცვის მინისტრი“ იგორ გირკინი (სტრელკოვი) და გენერალ-მაიორი სერგეი დუბინსკი - და უკრაინის მოქალაქე ლეონიდ ხარჩენკო დამნაშავედ ცნო კატასტროფისთვის, დაუსწრებლად მიუსაჯა მათ სამუდამო პატიმრობა და დააკისრა მათ მსხვერპლთა ნათესავებისთვის ჯამში 16 მილიონი ევროს გადახდა. რუსეთმა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება MH17 საქმეზე პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნია.
Malaysia Airlines-ის MH17 რეისის სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოაგდეს დონბასის რეგიონის თავზე, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის საომარი მოქმედებების ზონაში. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298-ვე ადამიანი, მათ შორის 38 ავსტრალიის მოქალაქე.
საერთაშორისო ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის (JIT) ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ თვითმფრინავი პრორუსული ძალების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარე „ბუკის“ საჰაერო თავდაცვის სისტემიდან გაშვებული 9M38 რაკეტით ჩამოაგდეს. გამომძიებლები დარწმუნებულები არიან, რომ „ბუკი“ უკრაინაში შეიტანეს რუსეთის ფედერაციის 53-ე საჰაერო თავდაცვის ბრიგადიდან, რომელიც კურსკის მახლობლად იყო განლაგებული და ის ტრაგედიიდან მალევე გადაიყვანეს რუსეთში.
ფორუმი