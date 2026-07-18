თურქეთში კვლავ დააკავეს "ისლამურ სახელმწიფოსთან" კავშირში ბრალდებულები

გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სპეცოპერაციები 30 პროვინციაში ჩატარდა; ადამიანები დააკავეს - სტამბოლსა და ანკარაშიც.
დაკავებულებს ბრალად ედებათ ექსტრემისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობა, სოციალურ ქსელებში დაჯგუფების პროპაგანდისტული მასალების გავრცელება, დაჯგუფების დაფინანსება შუამავლების ან ეგრეთ წოდებული საქველმოქმედო ორგანიზაციების მეშვეობით.
ივნისის ბოლოს, ანკარის სამხრეთით მომხდარი ორმხრივი სროლის დროს, თურქეთის პოლიციამ მოკლა მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირში. ეს, თურქეთის დედაქალაქში, ნატოს სამიტამდე ორი კვირით ადრე მოხდა.
ამის შემდეგ, ანკარის მთავარი პროკურორის განკარგულებით, დააკავეს 209 ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ ან უკიდურეს მემარცხენე დაჯგუფებებთან კავშირში.
ფორუმი