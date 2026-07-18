იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე სროლის შედეგად დაიღუპა პალესტინელი მოზარდი ფეხბურთელი - იუწყებიან ოფიციალური პირები და ნათესავები

ოფიციალური პირებისა და ნათესავების ცნობით, 17 წლის პალესტინელი ფეხბურთელი გარდაიცვალა 18 ივლისს, ერთი კვირის შემდეგ, რაც მას პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელელმა მოსახლეების თავდასხმის დროს ესროლეს და დაჭრეს.
შავებში ჩაცმულმა ათობით მგლოვიარემ ფადი ჰამდალა ალ-ნასანის — „ალ-მუღაირის“ კლუბის მოთამაშისა და პალესტინის ახალგაზრდული ნაკრების წევრის — ცხედარი რამალაში, პალესტინის სამედიცინო კომპლექსიდან მის სოფელში გადაასვენა დასაკრძალად.
პალესტინის ფეხბურთის ასოციაციამ ისრაელის ძალები დაადანაშაულა, რომ მათ ესროლეს ნასანს მაშინ, როცა ისრაელელი მოსახლეები თავს დაესხნენ სოფელს, 11 ივლისს.
გავრცელებული ინფორმაციით, ახალგაზრდა ფეხბურთელს თავდასხმის დროს ბარძაყში ესროლეს. მას ფეხის ამპუტაცია ჩაუტარდა, თუმცა მოგვიანებით მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა, განაცხადა ასოციაციამ.
ისრაელის სამხედროებმა შაბათს AFP-ის მიერ კომენტარის მოთხოვნას დაუყოვნებლივ არ უპასუხეს.
„როდესაც მოსახლეები თავს დაესხნენ, მან გოგონებისა და ქალების კივილი გაიგონა“, - თქვა მან. „ის თავდასხმის ადგილზე მივიდა და მოკლეს“.
პალესტინის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტო Wafa-მ ასევე გაავრცელა ინციდენტის დეტალები, რომლის დროსაც ნასერი დაიჭრა და მას ფეხი ამპუტაცია ჩაუტარდა, და დასძინა, რომ ისრაელის ძალების მიერ ნასროლი რეზინის ტყვიები კიდევ ორ მცხოვრებს მოხვდა.
2023 წლის ოქტომბერში ღაზაში ომის დაწყების შემდეგ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იუწყება დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელელი მოსახლეების მიერ ჩადენილი ძალადობის მკვეთრი ზრდის შესახებ.
პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით, AFP-ის მონაცემებით, ისრაელის ჯარისკაცებმა ან მოსახლეებმა 2023 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული დასავლეთ სანაპიროზე, სულ ცოტა, 1088 პალესტინელი მოკლეს, მათ შორის როგორც მებრძოლები, ასევე მშვიდობიანი მოქალაქეები.
ისრაელის ოფიციალური მონაცემებით, ღაზის ომის დაწყებიდან პალესტინელების თავდასხმების ან დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის სამხედრო ოპერაციების დროს დაიღუპა სულ ცოტა, 46 ისრაელელი, როგორც ჯარისკაცი, ასევე მშვიდობიანი მოქალაქე.
იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე სროლის შედეგად დაიღუპა პალესტინელი მოზარდი ფეხბურთელი - იუწყებიან ოფიციალური პირები და ნათესავები
ოფიციალური პირებისა და ნათესავების ცნობით, 17 წლის პალესტინელი ფეხბურთელი გარდაიცვალა 18 ივლისს, ერთი კვირის შემდეგ, რაც მას პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელელმა მოსახლეების თავდასხმის დროს ესროლეს და დაჭრეს.
ფორუმი