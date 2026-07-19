დააკავეს კაცი, რომელმაც ერთ-ერთ სასტუმროში ქალს მუშტი დაარტყა

დაკავებული კაცი სიძის ძმაა - ქორწილი თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში, „აგარანის მამულში“ იმართებოდა, დაშავებული ქალი კი რამდენიმე ადამიანთან ერთად ამავე სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში იმყოფებოდა.
„მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით, თელავში, ერთ-ერთ სასტუმროში, ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს“, - აცხადებენ შსს-ში.
„აგარანის მამული“ აცხადებს, რომ სიტუაციის დაძაბვისთანავე გამოიძახეს პოლიცია, ინციდენტის შემდეგ კი ქალის დასახმარებლად - სასწრაფო დახმარების ჯგუფი, რომელმაც ქალი კლინიკაში გადაიყვანა:
„Agarani Estate სიამოვნებით მასპინძლობს სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და განსხვავებული კულტურული თუ ეროვნული წარმომავლობის მქონე ადამიანებს“.
სხვანაირად აღწერს თელავის სასტუმროში განვითარებულ მოვლენებს ქორწილის ერთ-ერთი სტუმარი, თამუნა ცქიტიშვილი - დაკავებული მისი დეიდაშვილის შვილია:
„ქართული სიმღერა არ მოეწონათ სტუმარ ქალბატონებს, გადმოასხეს ჯერ ღვინო, მერე შარდი და ბოლოს დააფურთხეს ჩვენს სუფრას და მომღერლებს...
ხალხი დაიშალა, ისინი ისევ აგრძელებდნენ პროვოკაციას... ხედავდნენ იქ იყო უამრავი ნასვამი ახალგაზრდა და თამაშობდნენ ნერვებზე - „პაპუასი“... გრუზინი სვინია...
როდესაც ქართულს ცეკვავდნენ ნეფე-პატარძალი, დააფურთხეს ზემოდან. აპარატურას...
ათასჯერ ვთხოვეთ ადმინისტრაციას, რომ მოეგვარებინა... სამწუხაროდ, უუნარონი აღმოჩნდნენ“.
დაკავებულ კაცს ბრალს წაუყენებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე მუხლით, რაც ნაკლებად მძიმე დაზიანების მიყენებისთვის სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
ფორუმი