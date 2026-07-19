უკრაინამ რუსეთში ნავთობის ბაზებსა და ნავთობტერმინალს დაარტყეს

უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 18-19 ივლისის ღამეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონი დაბომბეს. სტავროპოლის მხარეში დრონების თავდასხმებმა ხანძარი გამოიწვია სამრეწველო ობიექტებზე, განაცხადა გუბერნატორმა ვლადიმირ ვლადიმიროვმა. „სამრეწველო ობიექტებზე ხანძრების გამო, აალებადი მასალები ფეთქდება - ხმა სტავროპოლშიც ისმის. ამჟამად მოსახლეობის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ვიაზნიკში უსაფრთხოების ზომების სახით ახლომდებარე სახლებიდან ხალხი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. მეხანძრეები ხანძრის ჩაქრობას აგრძელებენ“, დაწერა გუბერნატორმა ტელეგრამში.
როგორც გამოცემა Astra-ს OSINT-ის ანალიტიკოსმა დაადგინა, სტავროპოლსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლოა სამი ნავთობსაცავი იწვის, მათ შორის სტავროპოლის ჩრდილოეთით სოფელ ვიაზნიკში მდებარე „როსნეფტის“ ნავთობსაცავი და „ლუკოილის“ საკუთრებაში არსებული სტავროპოლის ნავთობსაცავი. მსხვერპლი არ დაფიქსირებულა.
თავად კომპანიის ცნობით, ნოვოროსიისკთან ახლოს დრონებმა კასპიის მილსადენების კონსორციუმის (CPC) საზღვაო ტერმინალი დაბომბეს. დაზიანდა ორი ტანკერი: ლიბერიის დროშის ქვეშ მცურავი ASIA და მარშალის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი NISSOS IOS. ASIA-ზე ხანძარი გაჩნდა. კომპანიის ცნობით, ეკიპაჟის ან ტერმინალის პერსონალს შორის არავინ დაშავებულა ან დაღუპულა, ასევე ნავთობის დაღვრა არ მომხდარა. ეს არ არის რუსეთის ტერიტორიაზე პირველი დარტყმა საერთაშორისო კონსორციუმის ობიექტებზე, რომელიც მოიცავს ყაზახეთს, რუსეთს და დასავლურ კომპანიებს.
კურსკში დრონები მოხვდა მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებს, განაცხადა გუბერნატორმა ალექსანდრ ხინშტეინმა. მისი თქმით, დაზიანდა ერთ-ერთი შენობის ზედა სამ სართულზე მდებარე ბინები. სხვა მისამართზე დაზიანდა ორი შენობის ფასადი, ხოლო კიდევ ერთ კორპუსში ცეცხლი გაჩნდა ბინაში. მაცხოვრებლები ევაკუირებულნი არიან და ერთი ქალი დაშავდა.
ხინშტეინის თქმით, ქალაქ ლგოვში დაზიანდა ავტობუსი, სასურსათო მაღაზია და ავტობუსის გაჩერება. დაშავდნენ ავტობუსის მძღოლი და მაღაზიასთან მდგომი მამაკაცი.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა კვირას, 18-19 ივლისის ღამეს 140 უკრაინული დრონის გადატაცებისა და განადგურების შესახებ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ იტყობინება, რამდენი დრონის ჩამოგდება ვერ მოახერხეს.
ფორუმი