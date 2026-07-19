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რუსეთმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტია

რუსეთის დარტყმის შედეგები კიევზე, 2026 წლის 19 ივლისი
რუსეთის დარტყმის შედეგები კიევზე, 2026 წლის 19 ივლისი

19 ივლისს, გამთენიისას რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტია. შვიდი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაშავდა დაშავდა.

დედაქალაქის მერმა, ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ დაშავებულთაგან ექვსი კლინიკაშია, ერთს კი დახმარება ექიმებმა ადგილზე გაუწიეს.

ერთი საათის განმავლობაში კიევში 40-ზე მეტი რაკეტა ჩამოვარდა. შეტევის დროს რამდენიმე სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ასევე დაიწვა სავაჭრო ცენტრები და ავტომობილები.

რუსეთმა უკრაინაში ომი 2022 წლის 24 თებერვალს დაიწყო: მას შემდეგ ბომბავს როგორც დედაქალაქს ისე სხვა ოლქებს. საპასუხო ნაბიჯებს დგამს უკრაინაც. წუხელ დროებით შეტევის გამო რუსეთში, სტავროპოლის მხარეში ცეცხლი გაუჩნდა ნავთობბაზას.

ფორუმი

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