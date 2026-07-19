უნგრეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა თანახმადაც უნდა გადადგეს

უნგრეთის პრეზიდენტმა ტამაშ შუიოკმა ფეისბუკში დაწერა, რომ ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა თანახმადაც, ის უნდა გადადგეს. მან განაცხადა, რომ მათზე ხელმოწერაზე უარის თქმა უნგრეთის კანონმდებლობის დარღვევა იქნებოდა.
„მოქმედი ძირითადი კანონის თანახმად, მე არ მაქვს კონსტიტუციური უფლება, გავასაჩივრო ეს წესწორება, რომელიც არღვევს კონსტიტუციურ პრინციპებს, მაგრამ კანონიერი პროცედურის ფარგლებში იქნა მიღებული ეროვნული ასამბლეის, კონსტიტუციური უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანოს, მიერ“, განაცხადა პოლიტიკოსმა.
მეორე დღეს მას შემდეგ, რაც ხელმოწერილი კანონი გამოქვეყნდება ოფიციალურ გაზეთში, Magyar Közlöny-ში, მოქმედი პრეზიდენტის უფლებამოსილებები შეწყდება.
20 ივლისიდან სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებებს შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე აგნეშ ფორსტჰოფერი. შემდეგ დეპუტატებმა 30 დღის ვადაში უნდა აირჩიონ ახალი პრეზიდენტი, თქვა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა.
შუიოკის მიერ ხელმოწერილი ცვლილებები პარლამენტმა 14 ივლისს მიიღო. ისინი ზღუდავს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს და პარლამენტის წევრების უფლებამოსილების ვადას, აძლიერებს სასამართლო სისტემას და საზოგადოებრივ კონტროლს, აწესებს ასაკობრივ ზღვარს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის და მოსამართლეთა ინიციატივით კურიისა და ეროვნული სასამართლო ხელისუფლების თავმჯდომარეების თანამდებობიდან გადაყენების საშუალებას იძლევა.
აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში პეტერ მადიარის ოპოზიციურმა პარტია „ტისამ“ ეროვნულ ასამბლეაში 199 ადგილიდან 138 მოიპოვა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ვიქტორ ორბანის, პარტიამ მხოლოდ 42 ადგილი მოიპოვა, თავად ის კი იძულებული გახდა, თანამდებობიდან გადამდგარიყო.
ფორუმი