ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით, რუსეთის მიმართ სანქციების კანონპროექტში ირანიც დაემატოს

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა კანონმდებლებს, რომ ირანის წინააღმდეგ სანქციები დაამატონ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტს, რომლის თანაავტორიც ახლახან გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი იყო.
როგორც ტრამპმა დაწერა სოცმედია Truth Social-ში, ამ იდეის ინიციატორი თავად გრემი იყო, იდეა, „და ეს აუცილებლად უნდა მომხდარიყო“. მან მოუწოდა რესპუბლიკელებს, კანონპროექტში ირანის წინააღმდეგ სანქციები დაამატონ და დასძინა, რომ ეს „მნიშვნელოვანია“.
ახლახან კანონპროექტზე საუბრისას, ტრამპმა ასევე მხარი დაუჭირა მასში ირანისა და პროირანული ლიბანური დაჯგუფება ჰეზბოლას წინააღმდეგ დამატებას. ჰეზბოლა აშშ-სა და ისრაელში ტერორისტულ ორგანიზაციად არის გამოცხადებული.
გრემი, რომელიც მოულოდნელად გარდაიცვალა 11 ივლისს, ერთ-ერთი თანაავტორი იყო რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში მის შეჭრასთან დაკავშირებით. მან დოკუმენტი შარშან მოამზადა დემოკრატ რიჩარდ ბლუმენტალთან ერთად. გრემი ასევე იყო ირანის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი აშშ-ის კონგრესში და მხარდამჭერი აშშ-ისა და ისრაელის მიერ თებერვლის ბოლოს ირანის წინააღმდეგ დაწყებული სამხედრო ოპერაციისა. თუმცა, მას საჯაროდ არ უთქვამს, რომ სურდა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტის ირანზე გავრცელება.
გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე გრემმა განაცხადა, რომ კანონპროექტი შეთანხმებული იყო თეთრ სახლთან. იგივე დაადასტურა რამდენიმე სხვა სენატორმა. გრემის გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნდა კანონპროექტის ახალი ვერსია და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას უკვე მხარი დაუჭირა ორივე პარტიის 60-ზე მეტმა სენატორმა. დოკუმენტი გარკვეულწილად უფრო რბილია თავდაპირველ ვერსიასთან შედარებით, რომელიც მოითხოვდა 500%-იან ტარიფებს რუსეთიდან ნავთობისა და გაზის შემსყიდველი ქვეყნებისთვის (ახლა შემოთავაზებულია 100%-იანი ტარიფები ხუთი წამყვანი იმპორტიორის წინააღმდეგ), მაგრამ მაინც მოიცავს მკაცრ ზომებს რუსეთის წინააღმდეგ. დოკუმენტში ირანი არ არის ნახსენები.
ფორუმი