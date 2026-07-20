ოდესასთან სარაკეტო დარტყმა იყო სატვირთო გემზე, არის მსხვერპლი

უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, 19 ივლისს დარტყმა იყო სიმინდით დატვირთულ, გვინეა-ბისაუს დროშით მცურავ გემზე, რომელზეც 18 მეზღვაური იმყოფებოდა - სირიის, ინდოეთის და უკრაინის მოქალაქეები.
კალაშნიკის ცნობით, დაიღუპა 6 მეზღვაური, 4 დაკარგულად ითვლება. ევაკუირებულია ეკიპაჟის 8 წევრი, რომელთაგან ორი დაჭრილია.
უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, ეს არის რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის მორიგი დანაშაული და დარტყმა საერთაშორისო ნაოსნობასა და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე.
უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების ინფორმაციით, შეტევა იყო სამი ფრთოსანი რაკეტით. დარტყმის მომენტში სატვირთო გემი, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან გადიოდა.
- მხოლოდ ამ ზაფხულის დასაწყისიდან ოდესის ოლქში სატვირთო გემებზე ათამდე მსხვერპლის გამომწვევი შეტევა იყო.
- რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, როგორც წესი, აცხადებს, რომ ოდესის ოლქის პორტებში მისი სამიზნეა სამხედრო დანიშნულების ობიექტები.
- თავის მხრივ, უკრაინა ხშირად ავრცელებს ცნობებს შავ და აზოვის ზღვებში რუსეთის ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის გემებზე დარტყმის შესახებ.
ფორუმი