უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობაზე სირსკის დრაპატი შეცვლის

ეს მოხდა მასშტაბური საპროტესტო აქციების ფონზე, რომელთა მონაწილეები მოითხოვდნენ თავდაცვის მინისტრის, მიხაილო ფედოროვის, თანამდებობაზე აღდგენას და სირსკის გადაყენებას, რომელთანაც ფედოროვს დაპირისპირება ჰქონდა.
ადრე, მედია საშუალებები, წყაროებზე დაყრდნობით, იუწყებოდნენ, რომ მიხაილო დრაპატი ოლექსანდრ სირსკის ჩაანაცვლებდა.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება დრაპატისთან, თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ ევჰენ ხმარასთან და პავლო პალისასთან ერთად მიიღო.
ზელენსკის თქმით, ყველა გადაწყვეტილება 22 ივლისს „ფორმალურად დამტკიცდება“. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის კონფიგურაცია „განახლდება“.
სამშაბათს, ზელენსკი კვლავ შეხვდა ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, მიხაილო ფედოროვს, რომლის გადადგომამაც უკრაინის რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქციები გამოიწვია. ფედოროვმა საჯაროდ გამოაცხადა სირსკისთან კონფლიქტი არმიისადმი განსხვავებული მიდგომების, შესყიდვებისა და ხელმძღვანელობის სტილის გამო. ზელენსკიმ ასევე დაადასტურა კონფლიქტი.
ევჰენ ხმარა გუშინ თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დამტკიცდა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მან მიხაილო ფედოროვს მთავრობაში ახალი თანამდებობა შესთავაზა, რომელიც სახელმწიფოს ტექნოლოგიური მიმართულების განვითარებასთან იყო დაკავშირებული.
ფორუმი