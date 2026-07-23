ზელენსკიმ ფედოროვს შესთავაზა ნოვაციათა განხრით ვიცე-პრემიერის პოსტი

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, მიხაილო ფედოროვს თანამდებობა შესთავაზა ახალ ხელისუფლებაში. ამ შინაარსის განცხადება ზელენსკიმ გააკეთა 23 ივლისს, კიევში, ირლანდიის პრემიერ-მინისტრთან, მიჰოლ მარტინთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე.
უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ფედოროვი "გუნდში რჩება", და მას რამდენიმე თანამდებობა შესთავაზეს. "ჩვენი ყველა შეხვედრის დეტალების მოტანის გარეშე, ბოლო პოსტია ვიცე-პრემიერი სამხედრო ნოვაციათა განხრით. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა იყო ნოვაციათა კოორდინაცია თავდაცვის სამინისტროს, ჩვენი არმიის მთავარ კომიტეტს, გენერალურ შტაბსა და პრეზიდენტს შორის" - ზელენსკის ამ სიტყვებს ავრცელებს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური.
ზელენსკი ახლახან ამბობდა, რომ ფედოროვს შესთავაზა "ხელისუფლებაში ღირსეული პოზიცია - რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სახელმწიფოს ტექნოლოგიური შემადგენლის გაერთიანებას და მისი განვითარების უზრუნველყოფას".
უკრაინაში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ფედოროვის დაბრუნების მოთხოვნით.
გასულ კვირაში, თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ ფედოროვმა მძაფრად გააკრიტიკა იმ მომენტში უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, ოლექსანდრ სირსკი. მან აღნიშნა სირსკის წარმატებები სამხედრო მეთაურის რანგში, მათ შორის კიევის ოპერაციისას, თუმცა დასძინა - "მართვის სისტემა შეიცვალა და ჩვენ არ შეგვიძლია ვიაროთ იმით, რაც იყო მაშინ". ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ფედოროვს და სირსკის ერთმანეთთან კონფლიქტი ჰქონდათ.
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ახლახან თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ევჰენ ხმარა - რომელიც რომელიც უწინ უშიშროების სამსახურს ხელმძღვანელობდა. მან ასევე გაათავისუფლა შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი სირსკი და მის ნაცვლად დანიშნა მიხაილო დრაპატი.
ფორუმი