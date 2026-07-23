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დენის მიწოდების აღდგენა დაიწყო, ვადგენთ ავარიის ზუსტ მიზეზებს - ელექტროსისტემა

„ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობროვ აღუდგა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს და თბილისის დიდ ნაწილს“, - წერია დაახლოებით 01:30 საათზე გავრცელებულ განცხადებაში
„ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობროვ აღუდგა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს და თბილისის დიდ ნაწილს“, - წერია დაახლოებით 01:30 საათზე გავრცელებულ განცხადებაში

სახელმწიფო ელექტროსისტემა აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით გათიშვის მიზეზს ჯერ არ ასახელებს.

„დღეს, დაახლოებით 00:10 საათზე, ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა.

ამ დროისთვის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებისთვის ეტაპობრივად, უმოკლეს ვადაში სრულად აღდგება“, - აცხადებს სახელმწიფო კომპანია.

„ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობროვ აღუდგა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს და თბილისის დიდ ნაწილს“, - წერია დაახლოებით 01:30 საათზე გავრცელებულ განცხადებაში.

„პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მივაწოდებთ ინფორმაციას“, - აცხადებს ელექტროსისტემა.

მოგვიანებით, 02:00 საათისთვის ელექტროსისტემამ ასევე განაცხადა:

„ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ აღუდგა თბილისში: დიდუბის, ვაკის, მთაწმინდისა და კრწანისის რაიონებს. ასევე ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა ქუთაისის, ჭიათურის, საჩხერის, ონისა და ამბროლაურის ნაწილს.

პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მივაწოდებთ ინფორმაციას“.

ფორუმი

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