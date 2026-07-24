ანტონიუ გუტერეში: ტანკერზე ჰუთების თავდასხმა ესკალაციის "ამჟამინდელი ციკლის გაღრმავების საფრთხეს ქმნის“

"კომერციულ გემებზე თავდასხმა, რაზე პასუხისმგებლობაც ჰუთებმა აიღეს, რეგიონში
დაძაბულობის კიდევ უფრო გაძლიერებისა
და ესკალაციის ამჟამინდელი ციკლის გაღრმავების საფრთხეს ქმნის“, - განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა.
„იემენში შემდგომი საომარი მოქმედებები ძირს უთხრის მშვიდობის პერსპექტივებს და სერიოზულ ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ და გარემოსდაცვით შედეგებს გამოიწვევს როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.“
ჰუთების - რომელთაც თეირანი უჭერს მხარს - თავდასხმებს მოჰყვა შეერთებული შტატების მხრიდან ირანზე ახალი დარტყმები.
თებერვლის ბოლოს, ირანზე აშშ-ის და ისრაელის თავდასხმის შემდეგ, დაიწყო ირანის ომი, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით დროებით შეჩერდა აპრილში. აშშ-სა და ირანს შორის პაკისტანის შუამავლობით მიღწეულ მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ, რასაც ომის საბოლოო დასრულებისთვის უნდა მიეცა ბიძგი, საომარი მოქმედებები განახლდა და ირანის თანახმად, აშშ-ის საპასუხოდ, ის თავს ესხმის სპარსეთის ყურის ქვეყნებს და აშშ-ის სამხედრო ობიექტებს რეგიონში.
ვითარების გამწვავების შედეგად ნავთობის ფასმა ბარელზე 100 დოლარს გადააჭარბა.
ფორუმი