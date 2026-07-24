ზელენსკი რუსეთის სავარაუდო ახალ თავდასხმაზე გაფრთხილებას ავრცელებს

პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პარასკევს განაცხადა, რომ რუსეთმა, შესაძლოა, მომდევნო 48 საათის განმავლობაში უკრაინაზე ახალი სარაკეტო დარტყმები განახორციელოს და დასძინა, რომ დაზვერვის მონაცემებით, მოსკოვი უახლოეს თვეებში თავისი ჯარების რაოდენობის გაზრდას გეგმავს.
„ეს დარტყმა შესაძლოა, დღეს მოხდეს“, - განაცხადა ზელენსკიმ თავის საღამოს
ვიდეომიმართვაში. „ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ ეს შეიძლება მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოხდეს“.
24 ივლისის შუადღისას, რუსეთის ძალებმა კიევის რეგიონს შეუტიეს ბალისტიკური რაკეტებით. ასევე რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და დრონებით მორიგი შეტევა მიიტანეს უკრაინის ოდესის ოლქზე.
უკრაინის პრეზიდენტი გაფრთხილებას ავრცელებს, რომ რუსეთი მომდევნო 48 საათში სავარაუდოდ ახალ სარაკეტო თავდასხმას განახორციელებს
პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პარასკევს განაცხადა, რომ რუსეთმა, შესაძლოა, მომდევნო 48 საათის განმავლობაში უკრაინაზე ახალი სარაკეტო დარტყმები განახორციელოს და დასძინა, რომ დაზვერვის მონაცემებით, მოსკოვი უახლოეს თვეებში თავისი ჯარების რაოდენობის გაზრდას გეგმავს.
ფორუმი