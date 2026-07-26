EU-მ დაასანქცირა რუსული ელექტროკომპანია Интер РАО, საქართველოში "თელასის" და "თელმიკოს" არაპირდაპირი მფლობელი

კომპანია Интер РАО“ საქართველოშიც ყველაზე მსხვილი ენერგომოთამაშე, რომელიც ამ სექტორს არაპირდაპირ, შვილობილი კომპანიების საშაულებით აკონტროლებს. რუსული კომპანია საქართველოში აქტივების სამართავად ორ შვილობილ კომპანიას იყენებს: Inter RAO Gardabani Holdings-სა და Silk Road Holdings-ს.
Inter RAO Gardabani Holdings -ი ორ ქართულ ჰიდროელექტროსადგურს, ხრამი-1-ს და ხრამი-2-ს ფლობს. 2016 წლის დეკემბრამდე, მის საკუთრებაში იყო გარდაბნის ძველი თბოსადგურიც.
Silk Road Holdings-ის საკუთრებაშია ენერგეტიკული კომპანიების, "თელასის" და "თელმიკოს" 75 - 75%.
Silk Road Holdings-ს "თელასის" დარჩენილი 24.892%-იანი წილის შესაძენად, რომელსაც ახლა ბიზნესმენ ხვიჩა მაქაცარიას კუთვნილი კომპანია „ბესტ ენერჯი ჯგუფი" ფლობს, სატენდერო შეთავაზება აქვს გამოცხადებული. შეთავაზებების მიღების ვადა 31 ივლისს იწურება, რის შემდეგაც განაცხადების განხილვა 7 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება, აქციების შეძენა კი 21 აგვისტოსთვის უნდა დასრულდეს.
ვინაიდან Интер РАО-ს შვილობილი Silk Road Holdings ნიდერლანდებშია რეგისტრირებული, წილების შესყიდვას შესაძლოა, ნიდერლანდების შესაბამისი ორგანოს ნებართვა დასჭირდეს. შედეგად, ტრანზაქცია შეიძლება შეფერხდეს ან საერთოდ დაიბლოკოს.
ამ ეტაპზე, ქართული ენერგოკომპანიებისთვის ცალკე სანქციები დაწესებული არ არის, თუმცა, აქტივების გაყინვის შესახებ ევროკავშირის წესები, ჩვეულებისამებრ, ვრცელდება იმ კომპანიებზეც, რომლებსაც სანქცირებული სუბიექტი პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს ან მათი წილის უმრავლესობას ფლობს.
2025 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებების მიხედვით, "თელასმა" 76 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღო, ხოლო "თელმიკომ" 53.7 მილიონი ლარის წმინდა ზარალი დააფიქსირა.
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