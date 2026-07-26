პალესტინელები აცხადებენ, რომ ისრაელელმა მოსახლეებმა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ორ მეჩეთს ცეცხლი წაუკიდეს

პალესტინელი ოფიციალური პირების თქმით, ისრაელელმა მოსახლეებმა კვირას ღამით პალესტინელთა ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე ორ მეჩეთს ცეცხლი წაუკიდეს, მას შემდეგ, რაც ამ კვირაში ამ არეალში მომხდარი სისხლიანი შეტაკებების შედეგად ექვსი ადამიანი დაიღუპა.
ძალადობა ისრაელის მიერ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ღაზის ომი დაიწყო ჰამასის მიერ 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმით.
ქალაქ ნაბლუსის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ქუსრას მერმა, აბდელ აზიმ ვადიმ AFP-ს განუცხადა, რომ მოსახლეებმა დაწვეს მშენებარე მეჩეთი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში.
„ხანძარმა მეჩეთის შესასვლელი გაანადგურა და მისი ქვის კონსტრუქციებიც კი დააზიანა“, - თქვა ვადიმ.
მის თანახმად, თავდამსხმელებმა მეჩეთის კედლებზე ებრაული გრაფიტი დაწერეს, მათ შორის სიტყვა „შურისძიება“.
ისრაელის სამხედრო ძალების განცხადებით, ჯარები კუსრას გარეუბანში გაგზავნეს მას შემდეგ, რაც მიიღეს შეტყობინება მეჩეთის დაწვის შესახებ.
„ჯარისკაცებმა ეძებეს ეჭვმიტანილები, რომლებიც ადგილზე მისვლამდე გაიქცნენ და ადგილზე აღმოაჩინეს ცეცხლის წაკიდების ნიშნები და გრაფიტი“, - ნათქვამია განცხადებაში და დასძენენ, რომ ისრაელის პოლიცია გამოიძიებს და შეაგროვებს მტკიცებულებებს.
პალესტინის შემოწირულობებისა და რელიგიურ საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ცალკე ინციდენტის დროს, ისრაელელმა მოსახლეებმა ცეცხლი წაუკიდეს სოფელ კურის მეჩეთს ტულკარემის მახლობლად და მის კედლებზე რასისტული შინაარსის ლოზუნგები დააწერეს.
პარასკევს, სოფელ ტელში ისრაელელ მოსახლეებსა და პალესტინელებს შორის სისხლიანი შეტაკება მოხდა, რის შედეგადაც ოთხი პალესტინელი და ორი ისრაელელი დაიღუპა.
ისრაელის სამხედროებმა შემდგომში რეიდი ჩაატარეს ნაბლუსსა და მიმდებარე რამდენიმე ქალაქში, გამოაცხადეს ათობით პალესტინელის დაპატიმრების შესახებ, როგორც მათ უწოდეს, „ანტიტერორისტული“ ოპერაციის დაწყებისას იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე.
AFP-ის ჟურნალისტის ცნობით, შაბათს ქალაქი ძირითადად გაჩერებული იყო, საწვავის მარაგების შემცირების გამო ბენზინგასამართ სადგურებთან მანქანების გრძელი რიგები იდგა.
პალესტინელი ოფიციალური პირების ცნობით, ღაზის სექტორში ომის დაწყებიდან ისრაელის ჯარისკაცების ან მოსახლეების ხელით, სულ ცოტა, 1097 პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის მებრძოლები.
ისრაელის ოფიციალური მონაცემებით, პალესტინელების თავდასხმების ან ისრაელის სამხედრო ოპერაციების დროს, სულ ცოტა, 48 ისრაელელი დაიღუპა, როგორც მშვიდობიანი მოქალაქეები, ასევე უსაფრთხოების ძალების წევრები.
ანექსირებული აღმოსავლეთ იერუსალიმის გამოკლებით, დასავლეთ სანაპიროზე დაახლოებით სამი მილიონი პალესტინელი ცხოვრობს 500 000-ზე მეტ ისრაელელთან ერთად, რომლებიც საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, უკანონოდ განვითარებულ დასახლებებში ცხოვრობენ.
პალესტინელები აცხადებენ, რომ ისრაელელმა მოსახლეებმა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ორ მეჩეთს ცეცხლი წაუკიდეს
პალესტინელი ოფიციალური პირების თქმით, ისრაელელმა მოსახლეებმა კვირას ღამით პალესტინელთა ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე ორ მეჩეთს ცეცხლი წაუკიდეს, მას შემდეგ, რაც ამ კვირაში ამ არეალში მომხდარი სისხლიანი შეტაკებების შედეგად ექვსი ადამიანი დაიღუპა.
ფორუმი