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ტრამპი ირანთან მოლაპარაკებებს უტოვებს „ცოტა ადგილს“, აცხადებს აშშ-ის ელჩი გაეროში

მაიკ ოულცი (არქივი)
მაიკ ოულცი (არქივი)

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანზე თავდასხმები შეაჩერა, რათა მეტი სივრცე მისცეს დიპლომატიას, განუცხადა გაეროში აშშ-ის ელჩმა Fox News-ს.

„ის მოლაპარაკებებს გარკვეულ სივრცეს აძლევს, აძლევს მას ცოტა ადგილს“, - განუცხადა მაიკ უოლცმა კვირას Fox News-ს.

უოლცს მოლაპარაკებების ხასიათის შესახებ დამატებითი დეტალები არ დაუზუსტებია, თუმცა ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის საბრძოლო მოქმედებებში შაბათ-კვირას შეწყდა.


პენტაგონმა 13 ღამის განმავლობაში სულ უფრო მზარდი დარტყმების შემდეგ საჰაერო დაბომბვის ოპერაციები შეაჩერა და შაბათ-კვირას ირანის მიერ მეზობლებზე თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა.


პაუზის შესახებ კითხვაზე, ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა შაბათს განაცხადა, რომ პრეზიდენტი „ყოველთვის ცხადად ამბობდა, რომ მისი უპირატესობა დიპლომატიაა, მაგრამ მან ირანს აჩვენა, რა მოხდება, თუ ისინი სერიოზულად არ დასხდებიან მოლაპარაკებების მაგიდასთან“.

შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმები ივლისიდან განაახლა მას შემდეგ, რაც თეირანი დაადანაშაულა ივნისში ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმი ს დარღვევასა და ჰორმუზის სრუტეში სატვირთო გემებზე თავდასხმაში.


ფორუმი

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