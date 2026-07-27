ნავთობის ფასის კლება მოჰყვა ახლო აღმოსავლეთში თავდასხმების შეჩერებას

24 ივლისის შემდეგ ახალი თავდასხმები არ დაფიქსირებულა - სხვადასხვა კლასის ნავთობის ფასები მინიმუმ ხუთი პროცენტით შემცირდა. გასულ კვირას, განახლებული თავდასხმების გამო, ფასმა დროებით კვლავ გადააჭარბა 100 დოლარს ერთ ბარელზე.
გაეროში აშშ-ის ელჩმა, უოლცმა, განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მოლაპარაკებების ადგილს ტოვებს, მაგრამ ყველა ვარიანტს მაინც შესაძლებლად მიიჩნევს.
ირანის არმიამ განაცხადა, რომ მან შეწყვიტა ოპერაციები, რადგან მისი სტრატეგია არსებითად შურისძიებაზე იყო დაფუძნებული.
ამ თვეში შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა განაახლეს საომარი მოქმედებები.
ნედლი ნავთობის ფასები გაიზარდა ამ გამწვავების ფონზე, გასულ კვირას ბრენტის მარკის ფასმა ერთ ბარელზე 100 დოლარს გადააჭარბა, რაც მაისის შემდეგ პირველად მოხდა.
„მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დამშვიდდა, ის ჯერ არ მოგვარებულა და ამ ეტაპზე ბარელზე 85 დოლარზე დაბლა ვარდნა შეიძლება რთული იყოს“, - თქვა XTB სავაჭრო ჯგუფის კვლევითმა დირექტორმა, კეტლინ ბრუკსმა.
ევროპაში ფრანკფურტის ბირჟაზე აქციები 1,5 პროცენტზე მეტით გაიზარდა. იგივე ტენდენციაა ლონდონისა და პარიზის ბირჟებზეც.
აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასები გაიზარდა ტოკიოში, სეულსა, ჰონგ-კონგში, ასევე და შანხაიში.
ფორუმი