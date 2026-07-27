Reuters-ი ამ ცნობას აქვეყნებს ევროკავშირის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მასალის საფუძველზე.
ნავკა, ყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონი ფიგურულ სრიალში, ევროკავშირმა 2022 წლის ივნისში შეიყვანა უკრაინაში მოსკოვის ქმედებებთან დაკავშირებულ სანქცირებულ პირთა სიაში. ამავე სიაში არიან პესკოვის ქალიშვილი ელიზავეტა და ვაჟი ნიკოლაი.
ბრიუსელმა მაშინ განაცხადა, რომ სანქციები, რომლებიც მოიცავდა ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვას და ფინანსურ შეზღუდვებს, დაწესდა „უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შემცველი ან მისი ხელშემშლელი ქმედებების გამო“.
ევროკავშირის EUR-Lex-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დეტალების თანახმად, 51 წლის ნავკა, რომელიც საბჭოთა უკრაინაში დაიბადა, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეა, ახლა ევროპის სასამართლოს მეშვეობით ცდილობს მასზე დაწესებული სანქციების გაუქმებას.
სასამართლოში ნათქვამი იყო, რომ იგი ამტკიცებდა, რომ მისთვის დაწესებული შეზღუდვების მიზეზი სათანადოდ არ იყო ჩამოყალიბებული, რომ დაშვებული იყო სამართლებრივი და ფაქტობრივი შეფასების შეცდომები და რომ ევროკავშირმა ვერ შეძლო საკმარისი კავშირის დამტკიცება მასსა და მისი სანქციების დადგენილ მიზანს შორის.
იმავე დოკუმენტის თანახმად, ნავკა ევროკავშირის საბჭოსგან მატერიალური ზიანისთვის, მისი რეპუტაციისთვის მიყენებული ზიანისა და სხვა არამატერიალური ზიანისთვის კომპენსაციის მიღებას ითხოვს, რაც ჯამში 2 მილიონ ევროზე ოდნავ მეტს შეადგენს.
ევროკავშირის ოფიციალურ მონაცემთა კიდევ ერთი ბაზა აჩვენებს, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავდაცვითი-სამრეწველო კორპორაცია „როსტეკის“ ხელმძღვანელის, სერგეი ჩემეზოვის ცოლი, ეკატერინა იგნატოვა, ასევე სამართლებრივი გზით ცდილობს მის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების გაუქმებას.
პუტინის პრესმდივნის, პესკოვის, ცოლმა სასამართლოში გაასაჩივრა ევროკავშირის მიერ მისთვის დაწესებული სანქციები
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივნის, დმიტრი პესკოვის ცოლმა, ტატიანა ნავკამ, სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, რომლის მიზანია უკრაინაში ომის გამო ევროკავშირის მიერ მასზე დაწესებული სანქციების გაუქმება.
Reuters-ი ამ ცნობას აქვეყნებს ევროკავშირის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მასალის საფუძველზე.
ფორუმი