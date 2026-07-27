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თბილისის საკრებულოსთან დააკავეს დემონსტრანტი

ნოდარ წიწრიაშვილი.
ნოდარ წიწრიაშვილი.

თავისუფლების მოედანზე, თბილისის საკრებულოს შენობის წინ პოლიციამ დემონსტრანტი, ნოდარ წიწრიაშვილი დააკავა. მას გუშინ, 26 ივლისს იმავე ადგილზე დაკავებულთა სოლიდარობის მიზნით ხელში ეჭირა პლაკატი წარწერით „ბიძინა *ლე? - კი; არა“

„პირველ რიგში, იბრძვი საკუთარი უფლებებისთვის და შემდეგ - სხვისთვის... აუცილებელია, რომ გადავლახოთ შიშები... კონკრეტული ადამიანის შეურაცხყოფა არ არის ჩემი კულტურული ფასეულობა, მაგრამ როდესაც ისინი ცდილობენ ჩვენ შეშინებას, ეს არის ფორმა შიშს არ დაემორჩილო. ბიძინას [ივანიშვილის] შეურაცხყოფა ჩემი თვითმიზანი არ არის“, - თქვა ნოდარ წიწრიაშვილმა დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე.

გუშინ, 26 ივლისს პოლიციამ დედაქალაქის საკრებულოსთან დააკავა თორნიკე თოშხუა, რომელსაც ხელში ეჭირა ნოდარ წიწრიაშვილის მსგავსი პლაკატი. მას სოლიდარობა გამოუცხადა 10-მდე ადამიანმა, რომელიც პოლიციამ მალევე დააკავა.

შსს-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ყველა დაკავებულს წვრილმან ხულიგობას და პოლიციელისთვის წინააღმდეგობას ედავებიან - რაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებია:

„საჯარო სივრცეში ეკავათ შეურაცხმყოფელი ბანერები. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს - არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს“.

ფორუმი

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