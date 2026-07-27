CNN: ტრამპი სამშაბათს თეთრ სახლში მიიღებს ზელენსკის და ნეთანიაჰუს

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი 28 ივლისს თეთრ სახლში მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს, ბენიამინ ნეთანიაჰუს. შეხვედრები ცალ-ცალკე გაიმართება და მიეძღვნება რუსეთის უკრაინასთან ომს და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას - იუწყება CNN-ი, თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით.
ტელეარხის წყაროთა ინფორმაციით, ნეთანიაჰუსთან შეხვედრაზე ტრამპს სურს განიხილოს ირანთან ომის შედეგები, ლიბანთან მოლაპარაკების მიმდინარეობა და "აბრაამის შეთანხმებების" გაფართოების შესაძლებლობა. ამასთან, აშშ-ის პრეზიდენტი აღიარებს, რომ მასსა და ნეთანიაჰუს შორის უთანხმოება რჩება ირანის საკითხზე - თუმცა მათი პოზიციები ერთმანეთთან "საკმაოდ ახლოსაა".
გავრცელებული მოლოდინით, ზელენსკისთან შეხვედრაზე ძირითადი ყურადღება დაეთმობა მოლაპარაკებებს რუსეთ-უკრაინის ომის შეწყვეტის შესახებ. "დროა ეს ომი დასრულდეს" - აცხადებს თეთრი სახლის წარმომადგენელი.
მანამდე, 27 ივლისს ტრამპმა კომენტარი გააკეთა ზელენსკის სიტყვებზე, რომელთა თანახმადაც რუსეთი ირანს გადასცემს სადაზვერვო მონაცემებს აშშ-ის სამხედრო ბაზების შესახებ. "არ ვფიქრობ, რომ ისინი ამას აკეთებენ, ყოველ შემთხვევაში მაღალ დონეზე" - თქვა აშშ-ის პრეზიდენტმა.
გავრცელებული ცნობებით, ნეთანიაჰუ და ზელენსკი სამშაბათს მონაწილეობას მიიღებენ რესპუბლიკელი სენატორის, ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიაში.
ფორუმი