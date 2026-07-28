ტრამპმა თეთრ სახლში ზელენსკისთან გამართა შეხვედრა

ტრამპმა ცალ-ცალკე შეხვედრები დანიშნა ზელენსკისთან და ნეთანიაჰუსთან, ხოლო შემდეგ სამი ლიდერი მონაწილეობას მიიღებს რესპუბლიკელი სენატორის, ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიაში. მოლაპარაკება დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, პრესის გარეშე. ტრამპის და ზელენსკის შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადებები არ გაკეთებულა.
ზელენსკი იმედოვნებს, რომ აშშ-ში ტურნეს დროს ტრამპთან და კონგრესის წევრებთან შეხვედრებით გაააქტიურებს აშშ-ის მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ, ამ ქვეყანაში რუსეთის სრული მასშტაბით შეჭრის შემდეგ მიმდინარე ომის ფონზე. იუწყებოდნენ, რომ განხილულ თემებს შორის იქნებოდა Patriot-ის ტიპის რაკეტების საკითხი - ვაშინგტონში ჩასვლის შემდეგ ზელენსკიმ თქვა, რომ მისთვის პირველი რიგის ამოცანაა ანტისარაკეტო თავდაცვის გაძლიერება და უკრაინის ქალაქების დაცვა რუსეთის ხშირი თავდასხმებისგან.
„კარგი შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ტრამპთან ოვალურ კაბინეტში. მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის, რასაც ერთად ვაკეთებთ უკრაინელების სიცოცხლის დასაცავად და მშვიდობის მისაღწევად. უპირველეს ყოვლისა, პრეზიდენტ ტრამპს მივუსამძიმრე ლინდსი გრემის გარდაცვალების გამო. ის უკრაინის ნამდვილი მეგობარი იყო.
პრეზიდენტთან განვიხილეთ Patriot-ის გადამჭერების წარმოების ლიცენზიები და ზოგიერთი სხვა იდეა, რომელიც შეიძლება დაგვეხმაროს. ასევე ვისაუბრეთ დიპლომატიაზე - მნიშვნელოვანია დიპლომატიური პროცესის გააქტიურება. ჩვენი გუნდები შეათანხმებენ შემდგომი კომუნიკაციის დეტალებს. მადლიერი ვარ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერისთვის.“ - დაწერა ზელენსკიმ.
მიმდინარე ვიზიტი ზელენსკის უქმნის შესაძლებლობას გააძლიეროს საბრძოლო მხარდაჭერა იმ მომენტში, როცა აშშ-სა და უკრაინას შორის ურთიერთობა ბოლო თვეებში დათბა - წერს სააგენტო Reuters-ი. ამავდროულად, სააგენტო აღნიშნავს, რომ აშშ ჯერჯერობით აკავებს კიევისთვის დახმარების გამოყოფას, ხოლო ლინდსი გრემის გარდაცვალებამ უკრაინა დატოვა ვაშინგტონში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოკავშირის გარეშე.
სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე გრემი გამოდიოდა ინიციატივით რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების თაობაზე. ზელენსკი გეგმავს ამ საკითხის დღის წესრიგში შენარჩუნებას - იუწყება მედია.
ფორუმი