აშშ-ის სენატორებმა რუსეთის სანქციათა პროექტს დაუმატეს ირანის წინააღმდეგ ზომები

აშშ-ის სენატორებმა ცვლილებები შეიტანეს ორპარტიულ კანონპროექტში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ - მისი მოქმედება გაფართოვდა ირანზეც, და დოკუმენტს დაერქვა "ლინდსი გრემის კანონი რუსეთის და ირანის წინააღმდეგ სანქციებზე 2026 წელს". ამ ცნობას 27 ივლისს ავრცელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვაშინგტონში, ალექს რაუფოღლუ.
დოკუმენტის განახლებულ ვერსიაში, რომელსაც რადიო თავისუფლება გაეცნო, შენარჩუნებულია მასშტაბური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, უკრაინაში მის მიერ წარმოებულ ომთან დაკავშირებით - თუმცა ამას ემატება პუნქტი ირანის წინააღმდეგ 1996 წელს შემოღებული სანქციების გახანგრძლივების თაობაზე.
დანარჩენ ასპექტებში შეტანილი ცვლილებები პრაქტიკულად არ ეხება კანონპროექტის არსობრივ ნაწილებს, რომლებიც მიემართება რუსეთისთვის სანქციებს - მეორადი ტარიფების და ფინანსური შეზღუდვების ჩათვლით. საერთო ჯამში ინიციატივა ეხება ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთის ენერგომატარებლების იმპორტს ახორციელებენ.
სამშაბათს, როგორც მოელიან, სენატორების წინაშე სიტყვით გამოვა ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისი გამოსვლიდან მალე უნდა გაიმართოს პირველი პროცედურული კენჭისყრა რუსეთის სანქციების კანონპროექტის ირგვლივ.
რესპუბლიკელი სენატორი, ლინდსი გრემი 11 ივლისს, მოულოდნელად გარდაიცვალა. იგი წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში გამოდიოდა მოსკოვისთვის სანქციების გამკაცრების ძალისხმევით. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან თეთრ სახლთან შეათანხმა კანონპროექტის გადასინჯული ვერსია.
ფორუმი