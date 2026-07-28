ტრამპი სიტყვით გამოვიდა ლინდსი გრემის დაკრძალვაზე

აშშ-ის, უკრაინისა და ისრაელის ლიდერებმა 28 ივლისს მონაწილეობა მიიღეს ამერიკელი რესპუბლიკელი სენატორის, ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიაში, რომელიც ვაშინგტონის საკათედრო ტაძარში გაიმართა. ცერემონიას ესწრებოდნენ ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი, ფინანსთა მინისტრი, სკოტ ბესენტი და სხვა მაღალჩინოსნები.
ტრამპმა - რომელსაც მისი პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში გრემი მწვავედ აკრიტიკებდა, თუმცა შემდეგ მისი მხურვალე მომხრე გახდა - ცერემონიაზე სიტყვა წარმოთქვა. მან აღნიშნა, რომ გრემი მხარს უჭერდა აშშ-ის მოკავშირეებს, რომლებიც შეიარაღებულ კონფლიქტებში მონაწილეობდნენ, მათ შორის უკრაინასა და ისრაელში. "გულახდილად გეტყვით - არ ყოფილა ომი, რომელიც მას არ მოსწონდა" - თქვა ტრამპმა და დასძინა - "ამას მხოლოდ მისი ნამდვილი მეგობრები გაიგებენ. მაგრამ მას ეს სურდა ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ".
მანამდე ლინდსი გრემს კაპიტოლიუმის შენობაში კანონმდებლები გამოეთხოვნენ. იგი გაიხსენეს როგორც მახვილი გონების მქონე პოლიტიკოსი, რომლის მიერაც მკაცრი საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერა მას აქცევდა ერთ-ერთ უკანასკნელ "ქორად" რესპუბლიკურ პარტიაში.
სამხრეთი კაროლინის შტატის წარმომადგენელი სენატორი, ლინდსი გრემი 11 ივლისს, მოულოდნელად გარდაიცვალა ვაშინგტონში, 71 წლის ასაკში - უკრაინაში ვიზიტიდან მალევე. ოფიციალური მონაცემებით, იგი გულის დაავადებამ იმსხვერპლა.
გრემი აქტიურად უჭერდა მხარს სამხედრო დახმარების გაწევას უკრაინისთვის, იქ შეჭრილი რუსეთის ძალებთან ომში.
ფორუმი