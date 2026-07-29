საგარეო მიესალმება ნაურუსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას

"საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს, ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას „ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის“ და „ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის” დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ".
უწყების ცნობით, გადაწყვეტილება საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემის დასტურია.
ამასთან საქართველოს საგარეო უწყება "გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას".
ნაურუს გადაწყვეტილებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია ოკუპირებული აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო უწყებები.
კრემლმა საქართველოს ორი რეგიონი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად 2008 წლის 26 აგვისტოს გამოაცხადა. ოკუპირებული ტერიტორიების „დამოუკიდებლობა“ აღიარა მხოლოდ 4-მა ქვეყანამ - ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ნაურუმ და სირიამ. ეს ნაბიჯი გადადგეს ვანუატუმ და ტუვალუმაც, მაგრამ მათ საბოლოოდ აღიარება უკან წაიღეს. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს საქართველო და მისი საერთაშორისო პარტნიორები რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად მიიჩნევენ.
ფორუმი