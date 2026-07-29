აშშ-მა სანქციები დაუწესა ტანკერებს, რომლებსაც ირანის ნავთობი გადააქვთ

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ სანქციები დაუწესა ირანის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ რვა ტანკერს, ასევე მათ მფლობელ კომპანიებს.
სიაში შედიან ჩინეთსა და მარშალის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანიები. ტანკერები მოზამბიკის, ბარბადოსის, ვანუატუსა და მარშალის კუნძულების დროშებით დაცურავენ. სავარაუდოდ, მათ მილიონობით ბარელი ირანული ნავთობი გადაიტანეს ჩინეთში და ასობით ათასი ბარელი - ნავთობპროდუქტი არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში.
შეზღუდვები დაუწესდა ასევე ორ კომპანიას, რომლებიც, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, საკვანძო როლს ასრულებენ ჰორმუზის სრუტის გავლისთვის გემებიდან გადასახადების ამოღებაში. ირწმუნებიან, რომ ეს კომპანიები გემებს ჰყიდიან ტრანზიტის დაზღვევის პოლისებს.
„დაზღვევა ფარავს რისკებს, რომელთა უმეტესობას ირანი თავად იწვევს, როგორიცაა, მაგალითად, გემების გატაცება, და მიზნად ისახავს შემოსავლის მიღებას რეჟიმის ტერორისა და კორუფციის დასაფინანსებლად“, განაცხადა აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ.
უწყების განცხადების თანახმად, ირანმა Persian Gulf Marine Insurance Company-სა და HormuzSafe Marine Services Authority-ის მეშვეობით, „შექმნა უკანონო სქემები, რათა ფული გამოსძალოს გემებს, რომლებიც ცდილობენ რუტინული კომერციული მოგზაურობის განხორციელებას ჰორმუზის სრუტეში“.
ჰორმუზის სრუტე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რადგან ის წარმოადგენს გლობალურ ბაზრებზე გასასვლელს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში წარმოებული ნავთობის უმეტესი ნაწილისთვის. მას შემდეგ, რაც 28 თებერვალს დაიწყო აშშ-ისა და ისრაელის დარტყმები, ირანმა ფაქტობრივად დახურა ჰორმუზის სრუტე.
ფორუმი