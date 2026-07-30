უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევის შედეგად დაღუპულთა შორის ბავშვებიც არიან

რუსეთის ჯარების სამიზნე იყო დედაქალაქი კიევიც. უკრაინაზე მასირებული შეტევა გასულ ღამით დაიწყო.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემებით, 30 ივლისს დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო, რომ ხუთი ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი დაიღუპა დნეპროპეტროვსკის ოლქის კრივოი-როგის რაიონის დაბა რადუშნეში, სადაც სარაკეტო დარტყმის შედეგად სრულად დანგრეულია ორი კერძო სახლი და კიდევ ხუთი დაზიანებულია. მაშველები ნანგრევებში მოყოლილთა ძებნას განაგრძობდნენ.
განახლება: დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდ განჟას ინფორმაციით, სარაკეტო შეტევის შედეგად კრივოი-როგის რაიონში დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 6 წლის გოგო და 11 და 17 წლის ბიჭები და დაიჭრა 8, რომელთაგან ერთის, 84 წლის ქალის მდგომარეობა მძიმეა. ამავე ოლქის ნიკოპოლის რაიონში რუსული დრონებით შეტევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, დედაქალაქ კიევში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა. ქალაქის ორ რაიონში ხანძრები გაჩნდა ბაზრის სავაჭრო პავილიონებსა და ხუთსართულიან არასაცხოვრებელ შენობაში.
კიევის ოლქის ბროვარის რაიონში დაშავდა ხუთი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ნაწილობრივ დანგრეულია ორსართულიანი სახლი. კიდევ ორი დაზიანებულია.
ერთი ადამიანი დაიღუპა პოლტავის რაიონში, სადაც ხანძარი გაჩნდა საწყობებში. რა საწყობებია ეს, უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურს არ დაუკონკრეტებია.
სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ლვოვზეც. სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მაქსიმ კოზიცკის ინფორმაციით, დაშავდა სულ მცირე 30 ადამიანი. ლვოვის მერის, ანდრი სადოვის ცნობით, ნაწილობრივ დანგრეულია ორი საცხოვრებელი კორპუსი. დაზიანებულია 20-ზე მეტი სახლი, სკოლა და ორი საბავშვო ბაღი.
- 29 ივლისს ღამით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალური ქსელებით გაავრცელა გაფრთხილება, რომ რუსეთისგან მორიგი მასირებული დარტყმაა მოსალოდნელი და მოქალაქეებს მოუწოდა, ყურადღება მიაქციონ საჰაერო განგაშის სიგნალებს და თავშესაფრებში გადავიდნენ.
- რუსეთის მასირებულ შეტევას წინ უძღოდა უკრაინული დრონებით მორიგი შეტევა რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის რიაზანის და პერმის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე.
ფორუმი