30 ივლისს ოთხი ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა ხერსონის რეგიონში რუსეთის თავდასხმის შედეგად

30 ივლისს უკრაინაში ხერსონში, საწარმოზე რუსული საჰაერო თავდასხმის შედეგად დაცვის 56 წლის თანამშრომელი დაიღუპა და კიდევ სამი დაშავდა. სოფელ დარიევკაში დრონის თავდასხმის შედეგად 1937 წელს დაბადებული მამაკაცი დაიღუპა.
"2026 წლის 30 ივლისს, რუსეთის არმიამ შეუტია ხერსონის რეგიონს მძლავრი ავიაციით, არტილერიითა და სხვადასხვა ტიპის დრონებით. 17:30 საათის
მონაცემებით, რუსული აგრესიის შედეგად ოთხი ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა“ - იტყობინება რეგიონის პროკურატურა.
30 ივლისის დილით, სოფელ ბილოზერკაში, რუსებმა დრონით სამოქალაქო ავტომობილი დაბომბეს, რის შედეგადაც 63 წლის მამაკაცი და 56 წლის ქალი დაიღუპნენ.
სოფელ უროჟაინიდან გავრცელებული ცნობით, დრონით თავდასხმის შედეგად ადგილობრივი მცხოვრები დაიჭრა. გარდა ამისა, დაზიანდა კერძო და საცხოვრებელი კორპუსები, საავადმყოფოს შენობა, კომერციული სივრცე, ავტობუსი და სამგზავრო მანქანა.
30 ივლისის დილით, რუსული ძალები თავს დაესხნენ ხერსონს და ქალაქის ცენტრალურ რაიონში სამი მართვადი ბომბი ჩამოაგდეს. თავდასხმის ადგილზე მიღებული ჭრილობების შედეგად მამაკაცი გარდაიცვალა.
ფორუმი