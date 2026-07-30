აშშ-ის შეიარაღებული ძალების ცნობით, ირანის თავდასხმის მცდელობისას არცერთი ამერიკული თვითმფრინავი არ დაზიანებულა

აშშ-ის არმია ამით უარყოფს, მისი თქმით, ირანის რევოლუციის
გუშაგთა კორპუსის მიერ გაკეთებული განცხადებას, რომ განადგურდა სამი ამერიკული F-35 თვითმფრინავი და კიდევ სამი სხვა თვითმფრინავი.
აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლობამ განცხადებაში ასევე ანიშნა, რომ კომერციულ გემ M/T Nora-ს არ დაურღვევია ამერიკის ბლოკადა ირანის ნავსადგურებზე, რითაც უარყო განცხადება, რომელიც მათი თქმით, ირანის სახელმწიფო მედიაში გავრცელდა.
შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ (CENTCOM) 30 ივლისს განაცხადა, რომ ირანის მცდელობას, ახლო აღმოსავლეთში ამერიკულ ძალებზე მიეტანა სარაკეტო შეტევა, დარტყმის „მძიმე ტალღით” უპასუხეს.
სარდლობის ინფორმაციით, ირანში დაარტყეს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათეულობით ობიექტს, მათ შორის სამეთაურო ცენტრებს, რაკეტებისა და დრონების განთავსების ადგილებს, სანაპირო მეთვალყურეობის და საზღვაო ობიექტებს.
ირანის წინააღმდეგ ომი აშშ-მა და ისრაელმა წელს, თებერვლის ბოლოს დაიწყეს. აპრილში მიღწეული იქნა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება.
15 ივნისს აშშ-სა და ირანის ოფიციალურმა პირებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ჩარჩო დოკუმენტზე, რომელიც მიზნად ისახავდა ცეცხლის შეწყვეტის გაგრძელებას და ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას, ასევე ლიბანში საომარი მოქმედებების დასრულებას.
საომარი მოქმედება განახლდა ივლისში. აშშ-ის მიერ უპირატესად სამხრეთ ირანში სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვის საპასუხოდ
ირანმა დაარტყა სპარსეთის ყურის ქვეყნებში აშშ-ის სამხედრო ბაზებს და ასევე სამოქალაქო ობიექტებს.
ფორუმი