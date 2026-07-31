FIFA-ს ხელმძღვანელის მრჩეველი თანამდებობიდან გადადგა პროტესტის ნიშნად

FIFA-ს პრეზიდენტის, ჯანი ინფანტინოს უფროსმა მრჩეველმა 31 ივლისს თანამდებობა დატოვა მსოფლიო ჩემპიონატის წილის გაყიდვის გეგმების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად იმის ფონზე, როცა UEFA ბოიკოტით იმუქრება, ხოლო რეგიონული კონფედერაციები საკამათო წინადადების წინააღმდეგ გაერთიანდნენ.
კარლოს კორდეირომ დაუყოვნებლივ დატოვა თანამდებობა და გეგმას „ფეხბურთისთვის ცუდი გარიგება“ უწოდა.
კორდეირომ, რომელიც ინფანტინომ 2021 წელს FIFA-ს მომავლის ჩამოყალიბებაში დასახმარებლად დანიშნა, განაცხადა, რომ ორგანიზაცია „ფეხბურთის მომავალს გირაოდ გასცემს ყოველგვარი დამაჯერებელი გამართლების გარეშე“.
„ეს ცუდი გარიგებაა FIFA-ს წევრი ასოციაციებისთვის, ცუდი გარიგებაა ფეხბურთისთვის და ცუდი გარიგებაა თამაშის გრძელვადიანი მომავლისთვის“, - განაცხადა კორდეირომ.
ყოფილმა ბანკირმა და აშშ-ის ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა კორდეირომ დასძინა, რომ მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამ წინადადებასთან და „ერთმნიშვნელოვნად“ ეწინააღმდეგებოდა მას.
მზარდი წინააღმდეგობის მიუხედავად, FIFA-მ განაცხადა, რომ ამ კვირაში „მედიის არასწორმა ინფორმაციამ“ ჩაშალა დაგეგმილი კონსულტაციების პროცესი, თუმცა ის გააგრძელებს წინადადების წარდგენას 211 ეროვნული საფეხბურთო ასოციაციისთვის.
„ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კონსულტაციის პროცესს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თითოეულ წევრ ასოციაციას (MA) ჰქონდეს შესაძლებლობა, გამოხატოს თავისი ხმა ფაქტებზე დაყრდნობით“, - ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ღამის საათებში გამოქვეყნდა.
FIFA-მ მსოფლიო ჩემპიონატისა და მისი სხვა ღონისძიებების ორგანიზებისთვის 20 მილიარდი დოლარის ღირებულების შვილობილი კომპანიის, FIFA Forward Enterprise (FFE)-ის შექმნის წინადადება წამოაყენა, ხოლო 20%-მდე წილი გარე ინვესტორებს შესთავაზა.
FIFA-ს ცნობით, შემოთავაზებულ ინვესტორთა ჯგუფის სათავეში უნდა ჩადგეს Thrive Eternal-ის ფონდი, რომელსაც ჯოშუა კუშნერის მიერ დაარსებული Thrive Capital-ი მართავს. ჯოშუა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძის, ჯარედ კუშნერის ძმაა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კემპ დევიდში ჟურნალისტებს 31 ივლისს განუცხადა, რომ მას არ ულაპარაკია FIFA-ს პრეზიდენტ ჯანი ინფანტინოსთან გარე ინვესტორებისთვის წილების შეთავაზების შესახებ.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნჰემმა, რომელიც FIFA-ს გეგმის მიმართ კრიტიკულად იყო განწყობილი, როცა ის ამ კვირის დასაწყისში გამოცხადდა, პარასკევს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ინფანტინო „შეუფერებელი ადამიანია ორგანიზაციის სათავეში ჩასადგომად“.
ინფანტინო მომავალ წელს ხელახლა იყრის კენჭს არჩევნებში და, როგორც ამბობენ, ჩრდილოეთ ამერიკის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვიქტორ მონტალიანი FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში მის მეტოქეობას გეგმავს.
ევროპის ფეხბურთის ასოციაციამ, UEFA-მ, წინადადებას ფართომასშტაბიანი წინააღმდეგობა გაუწია და FIFA სპორტის „სულის“ გასაყიდად გამოტანაში დაადანაშაულა.
30 ივლისს, ორ კვირაზე ნაკლები ხნის შემდეგ, რაც ესპანეთი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, UEFA-ს 55 წევრმა ქვეყანამ ერთხმად მისცა ხმა FIFA-ს ყველა ტურნირის ბოიკოტს.
ფორუმი