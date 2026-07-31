აქტივისტი თორნიკე თოშხუა კიდევ ერთხელ დააკავეს

დღეს, 31 ივლისს თავისუფლების მოედანზე, თბილისის საკრებულოს შენობასთან მყოფ თორნიკე თოშხუას ხელში ფურცელი ეჭირა წარწერით "ბიძინა ყ არაა/არის?".
მოგვიანებით, რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ თორნიკე თოშხუა "შეურაცხმყოფელი ბანერისთვის" დააკავეს ადმინისტრაციული წესით, წვრილმანი ხულიგნობისთვის.
თორნიკე თოშხუა პოლიციამ 26 ივლისსაც დააკავა საკრებულოს შენობასთან, "შეურაცხმყოფელი ბანერისთვის". მაშინ მას ხელში ეჭირა ფურცელი წარწერით "ბიძინა ყ***? კი თუ არა".
ის მანამდე ერთხელ უკვე იყო დაკავებული სისხლის სამართლის წესით და ციხე სულ რამდენიმე კვირის წინ დატოვა. 26 ივლისს, მისდამი სოლიდარობისთვის საკრებულოსთან კიდევ ცხრა ადამიანი დააკავეს. სასამართლომ ზოგ მათგანს რამდენიმედღიანი პატიმრობა ზოგს კი ადმინისტრაციული ჯარიმა დააკისრა.
თავად თოშხუა მოსამართლემ 3000 ლარით დააჯარიმა.
წვრილმანი ხულიგნობა, რისთვისაც თოშხუა დააკავეს, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 166-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევაა. რაც ითვალისწინებს ჯარიმას 500 ლარიდან 3 000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით.
ფორუმი