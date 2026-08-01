ესპანეთის ცნობით, მაროკოდან მის ტერიტორიაზე გადასული 50 000 მიგრანტიდან უმეტესობა უკან დაბრუნდა

ესპანეთმა პარასკევს განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ აფრიკაში, ესპანურ ანკლავში, სეუტაში მიგრანტების უზარმაზარი ნაკადი შეაჩერა და 50 000-ზე მეტი ადამიანიდან უმეტესობა, რომლებმაც საზღვარი ხმელეთით და ზღვით გადაკვეთეს, უკვე ნებაყოფლობით ბრუნდებიან უკან.
როგორც სააგენტო „როიტერსი“ წერს, ესპანეთის მთავრობის წარმომადგენელმა სეუტაში განაცხადა, რომ საზღვრის ესპანურ მხარეს 57 ცხედარი იპოვეს და რომ მაროკოს მხარეს შესაძლოა დამატებითი მსხვერპლი იყოს. საზღვრის ღობის დამჭერი ტალღმტეხზე ასვლის მცდელობისას ზოგი დაიხრჩო, ზოგი კი დაიმტვრა.
ათობით ათასი მიგრანტის მოულოდნელმა გამოჩენამ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესს ტერიტორიაზე სასწრაფოდ ჩასვლისკენ უბიძგა. ამავდროულად, იტალიამ დროებით აღადგინა სასაზღვრო კონტროლის ნაწილი ესპანეთიდან მგზავრობაზე, ხოლო საფრანგეთმა ესპანეთის საზღვრის გასწვრივ დამატებითი შემოწმებების ბრძანება გასცა.
„როიტერსის“ ცნობით, ასობით ადამიანი მაროკოში სასაზღვრო პუნქტებისა და ღობეში არსებული ხვრელების გავლით ბრუნდებოდა. ზოგიერთი მათგანის თქმით, მათ სეუტაში ვერც საკვები იპოვეს და ვერც თავშესაფარი.
სეუტის მოსახლეობა 84 ათასამდეა. ესპანეთის ავტონომიური ქალაქის მეთაურმა ხუან ხესუს ვივასმა 31 ივლისს განაცხადა, რომ სეუტაში სერიოზული მიგრაციული კრიზისია, მიგრანტების მიმღებ ცენტრებში ადგილი აღარ არის და საჭიროა დაუყოვნებლივი და კოორდინირებული რეაგირება.
ფორუმი