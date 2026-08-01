ევროკავშირის ქვეყნები სეუტაში მიგრანტების კრიზისზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვენ

ევროკავშირის 22 ქვეყნის ლიდერებმა მოითხოვეს „დაუყოვნებელი და კოორდინირებული რეაგირება“ ესპანეთის ექსკლავ სეუტაში მიგრანტულ კრიზისზე. შაბათს, 1 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ერთობლივ წერილში გამოთქმულია „ღრმა შეშფოთება“ არალეგალი მიგრანტების მასობრივი შემოდინების გამო.
დოკუმენტი მიმართული იყო ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის, ანტონიუ კოშტას, ევროკომისიის პრეზიდენტის, ურზულა ფონ დერ ლაიენის და ირლანდიის პრემიერ-მინისტრის, მიხაელ მარტინის სახელზე, რომელიც ამჟამად ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეა. მას ხელი მოაწერეს ლიეტუვის, ლატვიის, ესტონეთის, იტალიის, გერმანიის, ავსტრიის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, საბერძნეთის, მალტის, კვიპროსის, ნიდერლანდის, პოლონეთის, სლოვაკეთის, შვედეთის, დანიის, ბულგარეთის, ბელგიის, ფინეთის, უნგრეთის, რუმინეთის, სლოვენიისა და ხორვატიის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურებმა.
მიმართვის ავტორებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი, აღკვეთონ კონტრაბანდისტების მიერ ევროკავშირის გარე საზღვრების მთლიანობის დარღვევის მცდელობები. „ვერ დავუშვებთ, რომ უკონტროლო მასობრივი საზღვრის გადაკვეთამ, მიგრაციის ინსტრუმენტალიზაციამ ან სხვა ჰიბრიდულმა საფრთხეებმა შექმნას შთაბეჭდილება, რომ ევროკავშირში უკანონო შესვლა შესაძლებელია, ან რომ მიგრანტის არალეგალური ჩასვლა შეიძლება ლეგალურ ყოფნად გადაიქცეს“, წერენ ისინი და აღნიშნავენ, რომ ასეთი აღქმა წაახალისებს საზღვრის უკანონო გადაკვეთის შემდგომ მცდელობებს, შეარყევს ნდობას მიგრაციის საერთო პოლიტიკის მიმართ და შედეგები ექნება ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის.
ევროკავშირის ლიდერებმა დადებითად შეაფასეს ესპანეთსა და მაროკოს შორის თანამშრომლობა, რომლის წყალობითაც არალეგალურად ჩასული მიგრანტების მნიშვნელოვანი რაოდენობა უკვე უკან გააბრუნეს. მათ იმედი გამოთქვეს, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით უახლოეს მომავალში მოხერხდება ვითარების სტაბილიზება.
გარდა ამისა, წერილის ავტორებმა მოუწოდეს ირლანდიას, როგორც ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანას, რაც შეიძლება მალე მოიწვიოს შინაგან საქმეთა მინისტრების რიგგარეშე შეხვედრა. წერილი გვთავაზობს საერთო ევროპული რეაგირების შეთანხმებას, არსებული დახმარების მექანიზმების მობილიზებას და ესპანეთისთვის საჭირო დახმარების გაწევას.
ორი დღის განმავლობაში დაახლოებით 60 000 მიგრანტი არალეგალურად გადავიდა ესპანეთის ანკლავ სეუტაში, რომელიც მაროკოს ესაზღვრება და რომლის მოსახლეობა 85 ათასია. ათობით ადამიანი დაიხრჩო მაროკოდან სეუტაში ცურვით გადასვლის მცდელობისას. 1 აგვისტოს შუადღის მონაცემებით, დაღუპულთა რიცხვი 67-ს შეადგენდა. ესპანეთში გადასული მაროკოელები ძირითადად 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები არიან, იტყობინება Deutsche Welle ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით.
ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა, რომ ათიათასობით არალეგალური მიგრანტის შეჭრა ესპანეთზე თავდასხმა და ქვეყნის „ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაა“. მადრიდმა ექსკლავში წესრიგის შესანარჩუნებლად 2021 წლის შემდეგ პირველად გაგზავნა ჯარები. 31 ივლისს საღამოს ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ათიათასობით მიგრანტი ნებაყოფლობით დაბრუნდა მაროკოში სახმელეთო საზღვრის გავლით. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ხოსე მანუელ ალბარესის თქმით, კრიზისი ფაქტობრივად დასრულდა: სეუტაში შესული თითქმის ყველა პირი უკვე დაბრუნდა მაროკოში.
მელილიაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე კიდევ ერთ ესპანურ ექსკლავში, ძალები ასევე მაღალი მზადყოფნის რეჟიმში რჩებიან.
ფორუმი